طوني خليفة: عشت حالة مرضية عائلية خاصة.. ودخلت في حالة اكتئاب

أكد الإعلامي طوني خليفة، أنه في فترة طفولته عاش مع حالة مرضية عائلية للوالدة والوالد، موضحا أنهم كانوا يعانون من مرض ما، وخسرهم لوفاتهم.

أشار "خليفة"، خلال حوار مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى أنه افتقد والدته ووالده في فترة زمنية قصيرة وتسبب له ذلك في نوع من الصدمة والاكتئاب لفترة ما، إلا أنه أيقن أن الوفاة هي سنه الحياة ولكن لم يكن جاهز لفقدانهم في هذه الفترة.

أوضح أن والده كان ينتقده دائمًا في حضوره، بينما كان في غيابه فخور به وهو كان أسلوبه دائمًا يتبعه معه، مؤكدًا أنه عاش بداية من فترة طفولته ووالدته مريضة وكانت موجودة دائمًا برعاية خاصة.