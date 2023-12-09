طفرة صناعية بالأقصر.. إنشاء مجمع بالبغدادي يضم 55 وحدة منتجة مجهزة .. فيديو

تشهد محافظة الأقصر في العشر سنوات الأخيرة طفرة ملحوظة فى مجال الصناعة ، فبعد ان كانت الأقصر تتميز بالمعالم الاثرية والسياحية فقط ، أصبحت الان مدينة جاذبة للمستثمرين حيث تم بناء أكبر مجمع صناعى يخدم جميع للمستثمرين .

يقول المهندس أشرف الحساني، مدير المجمع الصناعي بالبغدادى ، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنشأت المجمع الصناعي بالبغدادي جنوب المحافظة، على مساحة 49 فدانا، وبتكلفة تجاوزت مليار و100 مليون جنيه، لتوفير نحو 5700 فرصة عمل مباشرة، وحرصت على تقديم تيسيرات في المجمعات التي يجري طرحها أمام المستثمرين، شملت تخفيض ثمن كراسة الشروط لتتراوح بين 300 إلى 500 جنيه .

وأضاف “ الحسانى ” أنه تم إلغاء كل التكاليف المعيارية، وخفض رسوم جدية الحجز للوحدة الصناعية من 50 ألفا لتصل إلى 10 آلاف جنيه، وإتاحة إيجار الوحدات لمدة 50 سنة على خمس فترات قابلة للتجديد، إضافة إلى تأجيل وإعفاء تحصيل إيجار الوحدات لمدة 9 أشهر، تيسيرًا على رواد الأعمال بالنسبة للوحدات المتاح بها نظام الإيجار .

وكشف “ الحسانى ” إلى أن عدد الوحدات الصناعية المنتجة بالمجمع 55 وحدة تنتج مختلف المنتجات ، والمجمع يضم 206 وحدة صناعية، تستهدف توفير 5700 عمل لشباب المحافظة مشيرا الى أنه تم تسليم 165 وحدة صناعية حتى الان بنسبة اشغال 90% .

وأشار إلى أن الأنشطة الصناعية المنتجة في المجمع حاليا تشمل مصانع أحذية خفيفة، مواسير وأكياس بلاستيك وغزل ونسيج وأكواب ورقية، وصابون سائل ومنظفات، وخلط وتعبئة أسمدة مركبة تمور وعجوة، ومصنعات دواجن ولحوم، ومسامير ودبابيس ضغط هواء، وعجانات وأفران منزلية، وتصنيع وتجميع دراجات هوائية، وسناكس وأغذية منقوشة، وأعلاف دواجن، وحقائب سفر بمقاسات مختلفة، وحقائب يد رجالي من جلد صناعي، ومكرونة، وأعمال حدادة وكريتال وتشكيل معادن، وتحديد معيار الذهب والفضة، وأعمال نجارة وأخشاب واكريليك.

وأوضح “ الحسانى ” أن الوحدات الصناعية بالمجمع مجهزة بكل الاحتياجات والخدمات المتكاملة، مثل الكهرباء والمياه وأمن صناعي وانترنت وتليفون ومرافق وصرف صحي وكل ما يلزم.

واردف “ الحسانى ” الى أنه عقب سحب كراسة الشروط، تبحث هيئة التنمية الصناعية، النشاط وإثبات الجدية ومدى ملائمته للقطاعات الصناعية المعتمدة داخل المجمع وهى «الكيماوي- الهندسي- مواد بناء وديكورية - ملابس ومفروشات جاهزة - والقطاع الغذائي»، وتبلغ عدد الوحدات 206 وحدات صناعية مجهزة على أعلى مستوى.



