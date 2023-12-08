رئيس إذاعة صوت العرب الأسبق تكشف حقيقة الرسائل المشفرة على جبهات القتال

قالت الإذاعية أمينة صبري رئيس إذاعة صوت العرب الأسبق أن أسرتها تحترم المرأة للغاية ووالدتها كانت مثقفة.

وأشارت الإذاعية أمينة صبري خلال لقائها مع الاعلامية ايمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن أستاذها سعد زغلول نصار وأمين بسيوني كانا يمزحان بالشعر.

وأضافت الإذاعية أمينة صبري خلال اللقاء ان الإذاعي الكبير أحمد سعيد كان يعتبر العاملين في صوت العرب فدائيون، ويطالب المتقدمين لإذاعة صوب العرب بأن ينسوا أهلهم وأموالهم حتي يتفرغوا للعمل في الإذاعة مشيرة إلى أنه كان هناك برامج موجهة ورسائل مشفرة لجنودنا على جبهة سيناء، وبعض الجبهات العربية مثل الجزائر أثناء حرب تحريرهم من الاحتلال الفرنسي.