الأولمبية تهنىء اتحاد الشراع بتأهل خلود منسي لأولمبياد باريس

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة لاتحاد الشراع برئاسة المهندس الباسل عبدالله بعد تأهل خلود منسي لاعبة منتخب مصر لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024



ونجحت خلود منسي في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد الفوز ببطولة أفريقيا للشراع المقامة في مدينة الغردقة حاليا وذلك بعد تحقيق علي بدوي للقب بطولة أفريقيا للشراع للرجال والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وإستمرار لتحقيق الانجازات والبطولات الرياضية التي تتحقق في الفترة الحالية وإستمرار رفع راية مصر عالية



وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية واهتمام فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية.