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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأولمبية تهنىء اتحاد الشراع بتأهل خلود منسي لأولمبياد باريس

الأولمبية تهنىء اتحاد
الأولمبية تهنىء اتحاد الشراع بتأهل خلود منسي لأولمبياد باريس

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة لاتحاد الشراع برئاسة المهندس الباسل عبدالله بعد تأهل خلود منسي لاعبة منتخب مصر لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

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وزير الشباب والرياضة يهنئ بدوي ومنسي بعد التأهل لأوليمبياد باريس في الشراع

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وزير الرياضة: تأهل لاعب الشراع إلى أولمبياد باريس نتاج التخطيط العلمي


ونجحت خلود منسي في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد الفوز ببطولة أفريقيا للشراع المقامة في مدينة الغردقة حاليا وذلك بعد تحقيق علي بدوي للقب بطولة أفريقيا للشراع للرجال والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وإستمرار لتحقيق الانجازات والبطولات الرياضية التي تتحقق في الفترة الحالية وإستمرار رفع راية مصر عالية


وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية واهتمام  فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية.

الأولمبية هشام حطب خلود منسي مصر

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