بعنوان "تعظيم سلام".. مستقبل وطن يقدم عرضًا مسرحيا لإنجازات الدولة بالإسكندرية

نظمت أمانة الدمج المجتمعي لذوي الإرادة بحزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، برئاسة سلوى عطية، عرضًا مسرحيًا تحت عنوان "تعظيم سلام" بالقاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية وذلك لعرض إنجازات الدولة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة.

وذكر الحزب في بيان أن العرض تناول الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة من أداء أطفال وشباب من ذوي الهمم، ومن تأليف وإخراج أ/ عصام بدوي.

كما تناول العرض أهم المشروعات والمبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لدعم ذوي الهمم ودمجهم بالمجتمع.

وبدأ العرض بتلاوة هشام عادل، للقرآن الكريم، وهو مصاب بالتوحد، وقام بقراءة القرآن أمام رئيس الجمهورية من قبل، ثم عزف البيانو لسارة أحمد، وهي اصغر كفيفة تعزف البيانو في مصر، ثم غناء هبة ربيع وقدم الفريق المسرحي عرضًا مسرحيًا نال إعجاب الجميع، وتم تقديم ٤٠ درع وشهادة تقدير لأبطال ذوي الهمم الحاصلين على جوائز عالمية أو محلية.

شهد العرض لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء هيئة مكتب محافظة الإسكندرية وأمناء الأقسام، وممثلي الكنيسة، ووزارة الأوقاف، ورؤساء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية والنقابات والشخصيات العامة.