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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

نقاط تفتيش وتشكيلات سريعة الحركة.. وزير الداخلية يراجع خطة تأمين انتخابات الرئاسة

صدى البلد

عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اجتماعا، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس»، بمساعديه، والتقى بمديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية؛ لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية 2024.

وفي بداية الاجتماع، وجه وزير الداخلية، الشكر والتقدير للجهود الأمنية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن النجاحات المتتالية التي تحققها أجهزة الوزارة، تؤكد أن الدولة المصرية قادرة على دحر كل من يحاول العبث بأمن واستقرار البلاد، في ظل تحديات وتوترات، تتنامى انعكاساتها السلبية على الحالة الأمنية لكل دول العالم.

واستعرض وزير الداخلية، محاور الخطط الأمنية التي أعدتها الوزارة لتأمين الانتخابات الرئاسية 2024، والتي ترتكز على ثوابت، يأتي في مقدمتها “الاهتمام بتوفير المناخ الآمن للمواطنين، وتأمين ممارستهم لحقهم في الادلاء بأصواتهم الانتخابية”.

وتابع اللواء محمود توفيق، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" أيضا، استعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن، لتأمين سير العملية الانتخابية، وخطط انتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع على مستوى الجمهورية.

وأصدر وزير الداخلية، عدة توجيهات، تمثلت فيما يلي:

  • تدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية، بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة، وعناصر البحث الجنائي؛ بما يعكس المظهر الحضاري المتميز للشرطة، وما تزخر به من جاهزية العنصر البشري، والإمكانيات اللوجستية اللازمة.
  • تكثيف الدوريات الأمنية داخل وخارج المدن وبكافة الطرق والمحاور.
  • تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة.
  • الاستعانة بعناصر الشرطة النسائية.
  • توفير كافة الاحتياجات اللازمة لمساعدة الناخبين من كبار السن والمرضى وذوى الهمم.

كما أصدر وزير الداخلية، عدة تكليفات للأجهزة والقيادات الأمنية، تمثلت فيما يلي:

  • حسن معاملة المواطنين وتقديم العون والمساعدة لهم.
  • احترام حقوق الإنسان.
  • تحقيق التعاون المثمر بين المواطن وأجهزة الشرطة، كعامل أساسي في نجاح الخطط الأمنية.
  • اتخاذ كل الإجراءات؛ لتأمين المنشآت المهمة والحيوية، وأماكن التجمعات، مثل محطات السكك الحديدية، والمترو، وغيرهما.
  • متابعة تنفيذ خطط تأمين احتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.
  • تأمين محيط الكنائس ودور العبادة، واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتعزيز الأمن العام.
  • تشكيل غرف عمليات فرعية، والتواصل على مدار اليوم مع غرفة العمليات الرئيسية؛ لمتابعة تنفيذ خطط التأمين، وسرعة الإخطار بأية أحداث.
  • التواجد الميداني الفعال لكل المستويات الإشرافية والقيادية؛ لتوعية القوات، والتأكيد على استيعابهم للمهام المكلفين بها.

وفى نهاية الاجتماع، أكد وزير الداخلية، أن التحديات الأمنية التي تفرضها المرحلة، تتطلب بذل الجهد والانضباط في الأداء، وإنفاذ القانون بكل حزم وحسم؛ لتحقيق أهداف الاستراتيجية الأمنية المعاصرة، مُعرباً عن ثقته بأن رجال الشرطة قادرون على مواجهة التحديات، ويبذلون في سبيل ذلك جهودا مُضنية.

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