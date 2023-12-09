إيفلين متى: المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق دستوري لكل مواطن

دعت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب المصريين للمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية والتي من المقرر أن تعقد على مدار 3 أيام تبدأ غدا الأحد 10 ديسمبر والأثنين 11 ديسمبر والثلاثاء 12 ديسمبر.

وأكدت - في بيان صحفي لها- أنه كل مواطن مصري له الحق في الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية ، مشيرة إلى أنه لا يجب أن يفقد أي مواطن حقه الدستوري في اختيار رئيس مصر القادم ولا يتهاون فيه بأى شكل.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن الانتخابات الرئاسية تمثل استحقاقا دستوريا هاما يتطلب مشاركة كافة فئات الشعب لكى نثبت لكل العالم أن المصريين قادرين على المشاركة بكل كثافة ويختاروا رئيسهم القادم بملايين الأصوات ، مؤكدة أننا نأمل أن تتعدى نسبة المشاركة في هذه الانتخابات عن أي انتخابات سابقة لكى تليق بحجم مصر ورئيسها القادم.

وأوضحت أنها تراهن على مشاركة المرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية باعتبارها عنصرا أساسيا وفعالا في كل الانتخابات التي تم إجراؤها خلال السنوات القادمة ، مؤكدة أن نسبة مشاركة السيدات في كافة الاستحقاقات الدستورية السابقة كانت مبشرة ونتمنى أن تزيد بشكل أكبر في الانتخابات الرئاسية.

واختتمت: الانتخابات الرئاسية في هذه المرة مختلفة عن أي انتخابات سابقة ، حيث أنها تشهد منافسة بين عدد من المرشحين كلهم يتنافسوا من أجل مصر ، من خلال تقديم رؤيتهم وبرامجهم الانتخابية والتي تتضمن كافة الحلول للمشاكل التى تعانى منها مصر ، متوقعة أن تشهد هذه الانتخابات منافسة شريفة بين كافة المرشحين.