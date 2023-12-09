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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل تؤثر المشاركة بالانتخابات في الاقتصاد الوطني؟.. برلماني يجيب

أرشيفية
أرشيفية

أجاب النائب أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ على سؤال:" كيف تؤثر المشاركة في الانتخابات في الاقتصاد الوطني؟"، قائلٌا إن الانتخابات الرئاسية 2024 هي الاستحقاق الأهم في الدولة المصرية، حيث تلعب دورا هاما في رؤية العالم الخارجي للاستقرار في الدولة المصرية.
 

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وأضاف “سمير”، خلال حواره ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم السبت"، أن العالم يمر بأزمة اقتصادية عنيفة للغاية وبالطبع مصر تتأثر بها أيضًا، متابعًا أن أحد عوامل الاستقرار هو العمل على الديمقراطية بشكل صحيح، وذلك من خلال مشاركة الشعب في الانتخابات، وبالتالي تنتقل صورة عن الدولة المصرية أنها دولة قوية وديمقراطية.

وأوضح النائب أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ، أن الاستقرار السياسي ينتج عنه التفكير في كيفية القيام بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

الانتخابات الاقتصاد الوطني الانتخابات الرئاسية 2024 مجلس الشيوخ الإصلاح الاقتصادى

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