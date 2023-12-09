حماس تحبط محاولة إسرائيلية لتحرير جندي أسير.. التفاصيل كاملة

أعلنت حركة حماس إفشال محاولة إسرائيلية نفذتها قوة خاصة من الجيش لاسترداد أحد الجنود الأسرى لديها، قائلة: “تم اكتشاف قوة خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها، ماأدى إلى قتل وإصابة أفراد القوة”.



وأضافت حماس أن مقاتليها اشتبكوا مع القوة وسيطروا على بندقية أحد الجنود وجهاز الاتصال الخاص بالقوة الخاصة قبل أن يدخل الطيران الحربي ويقصف المكان بسلسلة من الغارات للتغطية على انسحاب القوة الهاجمة، ما أدى إلى مقتل الجندي الأسير،.

جاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية “العربية".

ويدعى الجندي الأسير “ساعر باروخ” ويبلغ 25 عاما.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الحادثة بعد، لكن هذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها “حماس” باقتراب القوات الإسرائيلية من أماكن احتجاز الجنود الأسرى.

ووفقًا لأخر حصيلة رسمية أعلنها الجيش الإسرائيلي، فقد قتل أكثر من 400 جندي وضابط منذ بدء الحرب.

