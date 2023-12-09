فلسطينيون ينتشلون ذويهم من تحت الأنقاض بعد قصف إسرائيلي على خان يونس

انتشلت أجهزة الإنقاذ والجيران جثث الضحايا من تحت أنقاض مبنى تعرض لقصف جوي إسرائيلي على خان يونس، فيما تمكن آخرون من الفرار من المباني المتضررة حاملين معهم أطفالاً مصابين.

وقال مروان أبو سمحان وهو يقف بجوار الأبنية المتضررة في المدينة الواقعة جنوبي البلاد (خان يونس): "كنا قاعدين في بيوتنا آمنين وفوجئنا بحزام ناري ضرب المنطقة بأكملها. هذه المنازل مليئة بالأطفال. إلى أين يمكننا أن نذهب؟".

جاء ذلك عبر تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”.

وتقوم إسرائيل بهجوم جوي وبري موسع ترك الفلسطينيين في ظروف إنسانية مزرية.

