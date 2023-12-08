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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماذا يعني تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة بشأن حرب غزة؟

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

قال إبراهيم أحمد، أستاذ القانون الدولي، إن المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة التي فعلها انطونيو جوتيريش الأمين العام تتيح له تنبيه مجلس الأمن إلى مسألة يمكنها تهديد الأمن والسلم الدوليين نظرا للكوارث الإنسانية التي تحدث في فلسطين بصفة يومية ومستمرة وانهيار المنظومة الصحية وحصار المدنيين وقتلهم والتهجير القسري وغيرها من الجرائم التي نراها كل لحظة في غزة بطريقة بشعة لم يشهد العالم مثيلا لها من قبل. 

وأضاف أستاذ القانون الدولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أن هذه المادة تعتبر إنذار موجه للدول لأن العالم ليس له سلطة، وبالتالي، فإن تفعيل هذه المادة يعد أقوى سلطة له، وبناءً على ذلك سيجتمع المجلس اليوم لبحث الأمر. 

وتابع أستاذ القانون الدولي، أنّ المهازل التي تحدث في الحرب قد تؤدي إلى انهيار كامل في قطاع غزة، لافتًا إلى ان تفعيل هذه المادة لم يحدث من قبل إلا في عام 1960، وذلك في الكونغو وتم تشكيل قوة عسكرية من الامم المتحدة لفض القتال والفصل بين المتحاربين. 

وأكد أستاذ القانون الدولي، أن الولايات المتحدة يجب ألا تستخدم الفيتو، إذ إن مجلس الأمن يتجه إلى تقرير وقف إطلاق النار فورا لاعتبارات كثيرة، أهمها الاعتبارات الإنسانية، ولو لم تستخدم الولايات المتحدة حق الفيتو لن يصدر هذا القرار، ولكن إن استخدمت حق الفيتو على هذا القرار، فإنها ستعتبر شريكة لإسرائيل في هذه الحرب وأنها تقف ضد العالم كله بما في ذلك الأمم المتحدة. 

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