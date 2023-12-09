مباريات اليوم بالبطولات المختلفة والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم العديد من المباريات الهامة بالدوريات المختلفة ونرصد لكم ابرزها في التقرير التالي:
إليك جدول مباريات اليوم السبت في عدة دوريات كرة القدم المحلية والعالمية:
كأس الكونفيدرالية الأفريقية:
- الزمالك X ساجرادا اسبيرانسا – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 6
دوري أبطال إفريقيا:
- جوانينج جالاكسي X أسيك ميموزا – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 6
- نواذيبو X مازيمبي – الساعة 6 مساءً
- الوداد X سيمبا – الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 6
- الترجي X بيترو أتلتيكو – الساعة 9 مساءً
الدوري الإنجليزي:
- كريستال بالاس X ليفربول – الساعة 2:30 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 1
- برايتون X بيرنلي – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 2
- مانشستر يونايتد X بورنموث – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 1
- شيفيلد يونايتد X برينتفورد – الساعة 5 مساءً
- وولفرهامبتون X نوتينجهام فورست – الساعة 5 مساءً
- أستون فيلا X آرسنال – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1
الدوري الإسباني:
- ديبورتيفو ألافيس X لاس بالماس – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3
- ريال بيتيس X ريال مدريد – الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
- فياريال X ريال سوسييداد – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
- ريال مايوركا X إشبيلية - الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
الدوري الإيطالي:
- هيلاس فيرونا X لاتسيو – الساعة 4 عصرًا على قناة AD SPORTS Premium 1
- أتالانتا X ميلان – الساعة 7 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1
- انتر ميلان X أودينيزي – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1
الدوري الألماني:
- يونيون برلين X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرًا
- آينتراخت فرانكفورت X بايرن ميونخ – الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 5
- فولفسبورج X فرايبورج – الساعة 4:30 عصرًا
- فيردر بريمن X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرًا
- بوروسيا دورتموند X لايبزيج – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5
الدوري الفرنسي:
- رين X موناكو – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 4
- باريس سان جيرمان X نانت – الساعة 10 مساء