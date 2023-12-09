مباريات اليوم بالبطولات المختلفة والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم العديد من المباريات الهامة بالدوريات المختلفة ونرصد لكم ابرزها في التقرير التالي:

إليك جدول مباريات اليوم السبت في عدة دوريات كرة القدم المحلية والعالمية:

كأس الكونفيدرالية الأفريقية:

الزمالك X ساجرادا اسبيرانسا – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 6

دوري أبطال إفريقيا:

جوانينج جالاكسي X أسيك ميموزا – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 6

نواذيبو X مازيمبي – الساعة 6 مساءً

الوداد X سيمبا – الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 6

الترجي X بيترو أتلتيكو – الساعة 9 مساءً

الدوري الإنجليزي:

كريستال بالاس X ليفربول – الساعة 2:30 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 1

برايتون X بيرنلي – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 2

مانشستر يونايتد X بورنموث – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

شيفيلد يونايتد X برينتفورد – الساعة 5 مساءً

وولفرهامبتون X نوتينجهام فورست – الساعة 5 مساءً

أستون فيلا X آرسنال – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني:

ديبورتيفو ألافيس X لاس بالماس – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3

ريال بيتيس X ريال مدريد – الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

فياريال X ريال سوسييداد – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

ريال مايوركا X إشبيلية - الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي:

هيلاس فيرونا X لاتسيو – الساعة 4 عصرًا على قناة AD SPORTS Premium 1

أتالانتا X ميلان – الساعة 7 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1

انتر ميلان X أودينيزي – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني:

يونيون برلين X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرًا

آينتراخت فرانكفورت X بايرن ميونخ – الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 5

فولفسبورج X فرايبورج – الساعة 4:30 عصرًا

فيردر بريمن X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرًا

بوروسيا دورتموند X لايبزيج – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5

الدوري الفرنسي: