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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباريات اليوم بالبطولات المختلفة والقنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق اليوم العديد من المباريات الهامة بالدوريات المختلفة ونرصد لكم ابرزها في التقرير التالي:

إليك جدول مباريات اليوم السبت في عدة دوريات كرة القدم المحلية والعالمية:

كأس الكونفيدرالية الأفريقية:

  • الزمالك X ساجرادا اسبيرانسا – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 6

دوري أبطال إفريقيا:

  • جوانينج جالاكسي X أسيك ميموزا – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 6
  • نواذيبو X مازيمبي – الساعة 6 مساءً
  • الوداد X سيمبا – الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 6
  • الترجي X بيترو أتلتيكو – الساعة 9 مساءً

الدوري الإنجليزي:

  • كريستال بالاس X ليفربول – الساعة 2:30 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 1
  • برايتون X بيرنلي – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 2
  • مانشستر يونايتد X بورنموث – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 1
  • شيفيلد يونايتد X برينتفورد – الساعة 5 مساءً
  • وولفرهامبتون X نوتينجهام فورست – الساعة 5 مساءً
  • أستون فيلا X آرسنال – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني:

  • ديبورتيفو ألافيس X لاس بالماس – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3
  • ريال بيتيس X ريال مدريد – الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
  • فياريال X ريال سوسييداد – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
  • ريال مايوركا X إشبيلية - الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي:

  • هيلاس فيرونا X لاتسيو – الساعة 4 عصرًا على قناة AD SPORTS Premium 1
  • أتالانتا X ميلان – الساعة 7 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1
  • انتر ميلان X أودينيزي – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني:

  • يونيون برلين X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرًا
  • آينتراخت فرانكفورت X بايرن ميونخ – الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 5
  • فولفسبورج X فرايبورج – الساعة 4:30 عصرًا
  • فيردر بريمن X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرًا
  • بوروسيا دورتموند X لايبزيج – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5

الدوري الفرنسي:

  • رين X موناكو – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 4
  • باريس سان جيرمان X نانت – الساعة 10 مساء
beIN Sports HD جدول مباريات اليوم السبت دورى أبطال إفريقيا جدول مباريات اليوم شيفيلد يونايتد ريال مدريد ريال سوسييداد كاس الكونفيدرالية الافريقية

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