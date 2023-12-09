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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عصابة تنصب على راغبي العمل فى مجال التمريض

المتهمين
المتهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية، بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام ( 4 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظتى "البحيرة والإسكندرية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى النصب والإحتيال على المواطنين عن طريق إنشاء أكاديمية وهمية "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة للنصب والإحتيال على الراغبين فـى العمل بمجال التمريض وتسليمهم شهادات وكارنيهات "مزورة" تتيح لهم تغيير مهنتهم ببطاقات الرقم القومى مقابل حصولهم على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وعثر بحوزتهم على (2 أكلاشيه بإسم الأكاديمية- 11 جهاز "لاب توب، إسكانر" - أدوات مستخدمة فـى التزوير- عدد كبير من أصول الشهادات والمستندات والأوراق مزورة والمعدة للتزوير منسوبة لجهات حكومية مختلفة بأسماء محددة).. وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولة نشاطهم الإجرامي فى مجال التزوير بإستخدام الأجهزة والأدوات المضبوطة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية اكاديمية وهمية المحررات الرسمية النصب والاحتيال تشكيل عصابى مجال التمريض

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