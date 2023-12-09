القبض على 3 تجار عملة بالجيزة والبحر الأحمر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريتى أمن (الجيزة - البحر الأحمر) من ضبط قضيتى إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

حيث تم ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بالبحر الأحمر.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية").

كما تم ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.. وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية").

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.