شاهد .. استنفار قوات الشرطة لتأمين الانتخابات الرئاسية

أنهت وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية اللازمة لتنفيذ خطة التأمين التي أقرها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لانتخابات الرئاسة وفق أعلى المعايير الفنية والتخطيط الدقيق والتدريب الجيد للعناصر الشرطية المشاركة ، ورفع درجة الاستعداد القصوى لهم ، من خلال تكثيف الانتشار الأمني بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها مع الدفع بقوات التدخل السريع مدعومةً بعناصر من الشرطة النسائية للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة.

كما تم تجهيز أقوال أمنية وخدمات مرورية مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات اللوجيستية الحديثة لملاحظة الحركة المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية ومحيط اللجان الانتخابية للمساهمة في توفير مناخ ملائم وآمن وتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان ، والتعامل الفورى مع أية مواقف قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين لاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وفى سياقٍ متصل تعمل غرف العمليات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية على مدار الـ 24 ساعة ، والتي تتولى متابعة كافة البلاغات والاخطارات وتوجيه القوات لمحل البلاغات للتعامل الفورى والسريع.

وفى هذا الإطار قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الاشرافية على مستوى الجمهورية بمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية بكل دقة والمرور الميداني على القوات المشاركة ، للاطلاع على مدى جاهزيتها لأداء المهام الموكلة إليها وإلمامها بها ، والتشديد على مراعاة الجانب الإنساني خلال التعامل مع المواطنين ، خاصةً مع كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكدت وزارة الداخلية على استنفار كافة الطاقات والتزام رجال الشرطة بأداء كافة المهام الموكلة إليهم في الإطار القانوني للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين ، كما تؤكد على ضرورة تلاحم وترابط المواطنين مع رجال الشرطة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد ، وتهيب بالجميع الالتزام بالتعليمات والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

وذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى بذل كافة الجهود لتأمين سير الانتخابات الرئاسية لعام 2024 م ، والاهتمام بتوفير المناخ الآمن للمواطنين وتأمين قيامهم بممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم الانتخابية، ووفقاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية.

وزير الداخلية يجتمع بمساعديه

عقد اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية اجتماعا بمساعدي الوزير، والتقى بمديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية 2024.

وفي بداية الاجتماع وجه وزير الداخلية الشكر والتقدير للجهود الأمنية خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن النجاحات المتتالية التى تحققها أجهزة الوزارة تؤكد بأن الدولة المصرية قادرة على دحر كل من يحاول العبث بأمن واستقرار البلاد، فى ظل تحديات وتوترات تتنامى انعكاساتها السلبية على الحالة الأمنية لكافة دول العالم.

وزير الداخلية يراجع خطة تأمين انتخابات الرئاسة

واستعرض وزير الداخلية محاور الخطط الأمنية التي أعدتها الوزارة لتأمين الانتخابات الرئاسية (2024)، والتى ترتكز على ثوابت يأتى فى مقدمتها الاهتمام بتوفير المناخ الآمن للمواطنين وتأمين قيامهم بممارسة حقهم فى الإدلاء بأصواتهم الانتخابية..

وزير الداخلية يتابع خطة التأمين بالمحافظات

وتابع عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" استعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الانتخابية وخطط انتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع على مستوى الجمهورية.





وزير الداخلية يشدد على نشر تشكيلات ومجموعات سريعة الحركة

ووجه وزير الداخلية بتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة وعناصر البحث الجنائي بما يعكس المظهر الحضاري المتميز للشرطة، وما تذخر به من جاهزية العنصر البشرى والإمكانيات اللوجيستية اللازمة، وكذا تكثيف الدوريات الأمنية داخل وخارج المدن وبكافة الطرق والمحاور، وكذا تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة.

كما وجه بالاستعانة بعناصر الشرطة النسائية، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لمساعدة الناخبين من كبار السن والمرضى وذوى الهمم، مشددا على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان وتقديم العون والمساعدة لهم، وتحقيق التعاون المثمر بين المواطن وأجهزة الشرطة كعامل أساسي فى نجاح الخطط الأمنية.

وأكد على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين المنشآت الهامة والحيوية وأماكن التجمعات مثل محطات السكك الحديدية والمترو وغيرهما.

وفي ذات الإطار شدد على متابعة تنفيذ خطط تأمين احتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد وتأمين محيط الكنائس ودور العبادة واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتعزيز الأمن العام.

وكلف القيادات الأمنية، بتشكيل غرف عمليات فرعية والتواصل على مدار اليوم مع غرفة العمليات الرئيسية، لمتابعة تنفيذ خطط التأمين وسرعة الإخطار بأية أحداث والتواجد الميداني الفعال لكافة المستويات الإشرافية والقيادية لتوعية القوات والتأكيد على استيعابهم للمهام المكلفين بها.

وفى نهاية الاجتماع أكد وزير الداخلية أن التحديات الأمنية التي تفرضها المرحلة تتطلب بذل الجهد والانضباط فى الأداء وإنفاذ القانون بكل حزم وحسم لتحقيق أهداف الاستراتيجية الأمنية المعاصرة مُعرباً عن ثقته بأن رجال الشرطة قادرون على مواجهة التحديات ويبذلون في سبيل ذلك جهودا مضنية.

f02fe819-7221-481e-af82-49183fddc69e

e602ed0a-facd-43f2-9f24-7436684fb68c

e602ed0a-facd-43f2-9f24-7436684fb68c

e413286c-b87e-4b5d-bd54-a4026073171d

53290904-6a4c-4055-8f67-a98e6d2d0ca6

d666aa8d-10fa-48b9-bf6e-24113a077653

d1b218a1-c73b-4c6e-b6a9-1f5819500e40

516610a6-ab09-4bc8-8068-32ed52a03424

6c026c27-4929-4d08-ac43-343a05f7236b

fcc81fcf-7977-404e-b017-5b4c0a7f8ebe

d761dc46-d93b-4a9e-8d1d-c8d24c3fa632

bbe84ff0-a1ef-428b-910a-f3aeb2853fe2

c018e0af-5c16-47b3-a316-8d69cf4d6c1c

2807e378-5d5c-4b6f-844f-024595c81b29

cfc0b81a-0a71-428b-ab81-79bd66d411f2

54863291-becb-4a5f-906e-82241830a510

381df932-a8e7-4a1e-82ad-7d017d2d1621

9bf5b636-2f56-4d45-9874-d40d963689ae

b20dcec0-639d-43a2-857a-e3a91464a524

1f493dfe-dc4f-46cb-b93b-d6e25709e2ae