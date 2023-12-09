خالد الجندي: لو عاوز تعرف قيمة الوطن انظر لمن فقدوا أوطانهم

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن من يريد أن يعرف أهمية الوطن، لا يحتاج إلى رأي شيخ أو حكيم أو فيلسوف، مضيفا: "كل ما عليك أن تنظر حولك لمن فقدوا أوطانهم".



وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "انظر حولك لمن فقدوا أوطانهم وجيوشهم وسلاحهم، ومن انتشرت الفتن فى صفوفهم، أصبحوا لاشيء وبلا شيء، ولم يصلحوا لأى شىء".



واستكمل: "أصبحوا بلا وطن ولا عبادة ولا كساء ولا دواء، الذين فقدوا الأوطان فقدوا أغلى شيء".