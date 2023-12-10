استمارة الشهادة الإعدادية| التعليم : آخر موعد للتسجيل 31 ديسمبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم ، هو الأحد 31 ديسمبر 2023 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن الآن لمن يهمه الأمر من طلاب الشهادة الإعدادية ، تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي :

https://moe-register.emis.gov.eg/

ويتم التعامل مع رابط استمارة الشهادة الإعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم ، من خلال البريد الإلكتروني الموحد للطلاب والذي يمكن الحصول عليه وتفعيله من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم / الطالب https://office365.emis.gov.eg/ .

وعلى جميع طلاب الشهادة الإعدادية ، التأكد من صحة البيانات المسجلة على رابط استمارة الشهادة الإعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم .

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه في حالة وجود أي أخطاء في بيانات الطالب في استمارة الشهادة الإعدادية ، تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا على قاعدة البيانات من خلال رابط استمارة الشهادة الاعدادية 2024 الالكترونية

وكانت عددا من الشكاوى المتداولة على السوشيال ميديا ، قد زعمت وجود عطل في رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم ، مما أدى إلى عدم قدرة البعض على التسجيل حتى الآن.

ومن جانبه .. نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حدوث عطل في رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم.

وقال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم “شغال” ، ولكنه قد يكون “ثقيلا وبطيئا في التحميل” عند بعض الطلاب نظراً للضغط الكبير عليه من جميع طلاب الشهادة الاعدادية الموجودين على مستوى الجمهورية في وقت واحد .

استمارة الشهادة الاعدادية

وتتكون استمارة الشهادة الاعدادية من 4 أوراق على النحو التالي: