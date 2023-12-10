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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استمارة الشهادة الإعدادية| التعليم : آخر موعد للتسجيل 31 ديسمبر

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم ، هو الأحد 31 ديسمبر 2023 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن الآن لمن يهمه الأمر من طلاب الشهادة الإعدادية ، تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي :

https://moe-register.emis.gov.eg/ 

أخبار التعليم|عدم تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..القمر يظهر بجوار كوكب الزهرة .. تعليمات عاجلة لطلاب جامعة عين شمس

بدء تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 الإلكترونية.. غدًا

ويتم التعامل مع رابط استمارة الشهادة الإعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم ، من خلال البريد الإلكتروني الموحد للطلاب والذي يمكن الحصول عليه وتفعيله من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم / الطالب https://office365.emis.gov.eg/  .

وعلى جميع طلاب الشهادة الإعدادية ، التأكد من صحة البيانات المسجلة على رابط استمارة الشهادة الإعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم .

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه في حالة وجود أي أخطاء في بيانات الطالب في استمارة الشهادة الإعدادية ، تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا على قاعدة البيانات من خلال رابط استمارة الشهادة الاعدادية 2024 الالكترونية

وكانت عددا من الشكاوى المتداولة على السوشيال ميديا ، قد زعمت وجود عطل في رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم ، مما أدى إلى عدم قدرة البعض على التسجيل حتى الآن.

ومن جانبه .. نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حدوث عطل في رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم. 

وقال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم “شغال” ، ولكنه قد يكون “ثقيلا وبطيئا في التحميل” عند بعض الطلاب نظراً للضغط الكبير عليه من جميع طلاب الشهادة الاعدادية الموجودين على مستوى الجمهورية في وقت واحد .

استمارة الشهادة الاعدادية

وتتكون استمارة الشهادة الاعدادية من 4 أوراق على النحو التالي:

  • الورقة الأولى: تحتوي على بطاقة تحقيق الشخصية، وإخطار الطالب برقم الجلوس، والإحصاء.
  • الورقة الثانية: الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان لعام 2023 / 2024.
  • الورقة الثالثة: بيانات عن سنوات الامتحانات السابقة - إقرار ولي أمر الطالب بأنه لم يتقدم للامتحان.
  • الورقة الرابعة: تصديق خاص بطلبة المنازل.
وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم استمارة الشهادة الاعدادية الشهادة الإعدادية الاعدادية

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