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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تنفي تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية.. وتؤكد: "شغال بس الضغط كبير"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تلقى موقع صدى البلد عددا من الشكاوى من بعض طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم ، زعمت وجود عطل في رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم ، مما أدى إلى عدم قدرة البعض على التسجيل حتى الآن.

ومن جانبه .. نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حدوث عطل في رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم. 

 

وقال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم “شغال” ، ولكنه قد يكون “ثقيلا وبطيئا في التحميل” عند بعض الطلاب نظراً للضغط الكبير عليه من جميع طلاب الشهادة الاعدادية الموجودين على مستوى الجمهورية في وقت واحد .

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم ، مؤكدةً أنه يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/  

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لن يتمكن الطالب من استخدام رابط استمارة الشهادة الاعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلا باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب، والذي يمكن الحصول عليه وتفعيله من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم / الطالب https://office365.emis.gov.eg/  .

 تفاصيل استمارة الشهادة الاعدادية

وتتكون استمارة الشهادة الاعدادية من 4 أوراق على النحو التالي:

  • الورقة الأولى: تحتوي على بطاقة تحقيق الشخصية، وإخطار الطالب برقم الجلوس، والإحصاء.
  • الورقة الثانية: الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان لعام 2023 / 2024.
  • الورقة الثالثة: بيانات عن سنوات الامتحانات السابقة - إقرار ولي أمر الطالب بأنه لم يتقدم للامتحان.
  • الورقة الرابعة: تصديق خاص بطلبة المنازل.

تعليمات تحرير استمارة الشهادة الاعدادية

  • مراجعة وتدقيق البيانات بحيث يكون الاسم رباعيا مطابقا لشهادة الميلاد، والرقم القومي صحيح، وكتابة النوع والديانة ورقم الهاتف، وتحديد حالة القيد "باقي - مستجد"، وكتابة عنوان الطالب.

 

  • يقوم الطالب برفع صورة شخصية واضحة مقاس 4×6 بكامل الوجه وتكون ذات خلفية بيضاء وامتداد jpg.

 

  • يقوم الطالب بطباعة الاستمارة الإلكترونية، ويفضل أن تكون بالألوان حتى تكون صورة الطالب واضحة.
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