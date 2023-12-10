أخبار التعليم|عدم تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..القمر يظهر بجوار كوكب الزهرة .. تعليمات عاجلة لطلاب جامعة عين شمس

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

معهد تيودور بلهارس يوضح أهمية البنوك الحيوية

نظم معهد تيودور بلهارس للأبحاث برئاسة الدكتور محمد عباس شميس، ورشة عمل الثانية عن البنوك الحيوية تحت عنوان "البنوك الحيوية: بوابة المستقبل للطب الشخصي"، وذلك في إطار الأنشطة والفعاليات التي ينظمها مركز تميز البنوك الحيوية المُمول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار برئاسة الدكتورة ولاء شتا الرئيس التنفيذي للهيئة، وبرعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الحب والجمال.. القمر يظهر بجوار كوكب الزهرة

تشهد سماء مصر الليلة ظاهرة فلكية مميزة وفريدة ، حيث يقترن القمر مع كوكب الزهرة ألمع كواكب المجموعة الشمسية (رمز الحب والجمال ) في مشهد جميل يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سنحت لهم الفرصة، وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

رئيس جامعة بنها يؤكد على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات غدا

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها على أهمية المشاركة باعتبارها حق دستوري وفي ظل التحديات التي تشهدها مصر خلال المرحلة الراهنة، والظروف المحيطة والتى تتطلب تكاتف الشعب المصري وإرسال صورة للعالم بحرص المصريين على اختيار رئيسهم القادم.

تعرف على الأوراق المطلوبة للترشح لمنصب عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة، عن فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الأقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وذلك حتى يوم الخميس الموافق 14 يناير وذلك بناء على قرار وزير التعليم العالى رقم 2863 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

التعليم تنفي تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية.. وتؤكد: "شغال بس الضغط كبير"

تلقى موقع صدى البلد عددا من الشكاوى من بعض طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم ، زعمت وجود عطل في رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم ، مما أدى إلى عدم قدرة البعض على التسجيل حتى الآن.

تعليمات عاجلة لطلاب جامعة عين شمس بشأن سداد المصروفات الدراسية

وجّه الدكتور هشام الحريري، وكيل كلية زراعة جامعة عين شمس، تعليمات عاجلة للطلاب الذين تخلفوا عن أداء امتحان الميدتيرم وسددوا المستحقات المالية المتأخرة بأن عليهم التوجه لوحدة UMS لعمل التماس لإعادة الامتحان .

غدا افتتاح المنافذ الدائمة لمنتجات كلية الزراعة بحرم جامعة عين شمس

يشهد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة غدا افتتاح المنافذ الدائمة لمنتجات كلية الزراعة بحرم جامعة عين شمس وذلك بحضور د. أحمد جلال عميد كلية الزراعة.