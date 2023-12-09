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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الوداد يستعيد توازنه بدوري أبطال إفريقيا بالفوز على سيمبا التنزاني

الوداد المغربي
الوداد المغربي

حقق فريق الوداد المغربي فوزا هاما على حساب ضيفه سيمبا التنزاني بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على الملعب الكبير لمراكش.

سجل هدف الوداد الوحيد اللاعب زكريا دراوي في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، وبذلك الفوز أحي الوداد أماله في المنافسة على إحدى بطاقتي الصعود عن تلك المجموعة، بعد ان خسر أول لقاءين في المجموعة.

تشكيل الوداد أمام سيمبا

وكان قد أعلن عادل رمزي المدير الفني لفريق الوداد المغربي عن التشكيل الرسمي لفريقه الذي يخوض مواجهة أمام سيمبا التنزاني، وذلك ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

شهد التشكيل عودة زهير المترجي لأول مرة هذا الموسم لقائمة الفريق  بينما قرر اعتماد سامبو جونيور في خط الهجوم للمباراة الثانية تواليا بعد استعادة مستواه أمام مولودية وجدة بالدوري وتسجيل هدف من ثلاثية الانتصار.

وفيما يلي التشكيل الرسمي للوداد:

 

حراسة المرمى: يوسف المطيع

خط الدفاع

يحيى عطية الله - أيت برايم _ جمال حركاس - أيمن أبو الفتح

خط الوسط

يحيى جبران _ زكرياء الدراوي _ حمدي الهوني

خط الهجوم

منتصر الهتيمي _ سامبو جونيور _سيف الدين بوهرة 

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