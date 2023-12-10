البرلمان العربي: مصر حريصة على خروج الانتخابات الرئاسية بأعلى معايير النزاهة والشفافية

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، حرص البرلمان على متابعة العملية الانتخابية في جمهورية مصر العربية في ضوء المكانة الكبيرة التي تتمتع بها مصر إقليميًا ودوليًا، مشيرا إلى التجارب السابقة للبرلمان العربي في متابعة العديد من الاستحقاقات الانتخابية في مصر.



ولفت "العسومي"، خلال كلمته أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات حول الانتخابات الرئاسية التي تنطلق اليوم الأحد، وتستمر على مدى ثلاثة أيام، بحضور المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية لدى مصر وبعثات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية التي ستشارك في متابعة الانتخابات الرئاسية، إلى أن البرلمان العربي أعد أكبر وفد في تاريخه برئاسته لمتابعة هذا الاستحقاق الهام، حيث وضع خطة للمتابعة بما يتفق مع القوانين الوطنية والقرارات الإدارية المنظمة لعملية المتابعة من بداية فتح باب الترشح مرورًا بالدعاية الانتخابية ووصولاً لإعلان النتيجة، معرباً عن تشرف البرلمان العربي بمتابعة هذه الانتخابات المهمة وحرصه على متابعة كافة الاستحقاقات الديمقراطية في جمهورية مصر العربية.



وأشاد "رئيس البرلمان العربي"، بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات وتيسيرها كافة السبل أمام الناخب للإدلاء بصوته وممارسة حقه الدستوري بسهولة ويسر وحرية تامة، وحرصها على خروج المشهد الانتخابي بشكل حضاري ونموذجا يحتذى به في العمل الديمقراطي في التصويت، لافتاً إلى أن مشاركة العديد من البعثات الدولية على الانتخابات الرئاسية المصرية يبرهن على حرص مصر على أن تتم الانتخابات في أجواء شفافة ونزيهة وفق المعايير الدولية.

