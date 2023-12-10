حلمي النمنم: رواية «أولاد حارتنا» مُنعت طباعتها بمصر من 1959 حتى 2005

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إنه إذا تحدثت عن ريادة مصر الثقافية فلابد أن تكون هناك مساحة كبيرة من الحرية وألا يكون هناك خوف.

وأضاف، "النمنم"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه منذ عام 1959، وحتى 2005، كانت القاهرة هي البلد الوحيد الممنوع من طباعة رواية "أولاد حارتنا"، ورغم أنها كانت تباع في مكتبات الرياض بالسعودية وممنوعة في مصر وعندما وجدت في مصر في 2005 الدولة لم تهد.

وأكد أنه كتب سلسلة مقالات بعنوان "نحو علمانية إسلامية"، والذين اعترضوا عليها وهو وزير للثقافة بعضهم شكره عليها بعدها، مشيرًا إلى أن الرسول عليه السلام في غزوة حنين قاتل معه 86 مشركًا لم يكونوا قد اعتنقوا الإسلام، ومن بينهم صفون ابن امية وكان مشركا ومد الجيش بالسلاح ولم يأمر الرسول بقتلهم أو عدم الإستفادة منهم.

وتابع، أنه لم يجد أي اعتراض من الدولة ولو كان هناك اعتراض لكان قد طلب منه الاستقالة أو الاعتذار عن المقالات ولكن هذا لم يحدث.