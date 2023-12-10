حقيقة خلافها مع أنغام وغضب رانيا يوسف.. أسما إبراهيم تكشف أسرار برنامجها

كشفت أسما إبراهيم عن حقيقة خلافها مع الفنانة أنغام وقصة غضب رانيا يوسف من حلقة المنتج محمد مختار والتى أثارت حالة من الجدل الواسع اثناء حلولها ضيفة في موقع صدي البلد.

وتابعت في حديثها عن علاقتها بالفنانة زينة وانها لا تمانع من استضافة الفنان احمد عز للحديث عن تفاصيل حياته الفنية والمهنية كما تتمنى أن تستضيف الفنانة شيرين عبد الوهاب للكشف عن تفاصيل كثير بحياتها الفنية والشخصية وتتمنى ان توجه لها السؤال الصعب “أين شيرين عبد الوهاب”.





وتعرضت الإعلامية أسما إبراهيم، خلال الساعات القليلة الماضية، لـ وعكة صحية مفاجئة، نُقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات، وطلبت من جمهورها ومتابعيها الدعاء لها، وذلك بنشرها صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. فما تفاصيل حالتها الصحية للإعلامية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي: