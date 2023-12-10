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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان لامع.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها

ياسمين صبري
ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت ياسمين في الصور بإطلالة جذابه متميزة، مرتدية فستان موف لامع مفتوح من الأسفل، ومعتمدة على الميكب الناعم الذي أبرز جمال وجهها.
 

أحدث أعمال ياسمين صبري

وعن أحدث أعمال ياسمين صبري، شاركت في فيلم البعبع، الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى لعام 2023، وحققالكثير من المشاهدات، وتدور أحداثه في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقومبعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور ابنيه الاثنين في منزله القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيئا منذ ولادتهما،فيضطر إلى الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

أحدث أعمال ياسمين صبري فيلم البعبع فستان موف عيد الأضحى موسم عيد الأضحى

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