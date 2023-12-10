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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توافد المواطنين على اللجان منذ بدء عملية التصويت فى حدائق القبة

صدى البلد

شهدت لجان مدارس النقراشى وناصر ومعظم اللجان عملية تنظيمية مع توافد المواطنين للتدلاء باصواتهم 

وبدأت عملية فتح اللجان الانتخابية والتصويت فى حدائق القبة  التاسعة من صباح اليوم الأحد .

كما شهدت اللجان تنظيم  بداية من استقبال المواطنين المقبلين على اللحان، وتواجد النشرفين والقضاة قبل موعد فتح اللجان وبدء التصويت .

وقام القضاة بفتح المظاريف الخاصة بالحبر الفسفوري والصناديق وفتح باب التصويت.

وشهدت اللجان توافظ المواطنين الناخبين للمشاركة فى الانتخابات الرلاسية والادلاء باصواتهم

يذكر ان خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات 9 آلاف و376 مركز اقتراع من بينها 11 ألف و631 لجنة فرعية بكافة انحاء جمهورية مصر العربية، و تصويت المصريين في الداخل حدده الجدول الزمني خلال أيام 10، و11، و12 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 داخل الجمهورية وبدأت لجان الاقتراع عملها فى تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً، خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء  10 و11 و12 ديسمبر الجاري، طبقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.


وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

 

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

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