أستاذ علوم سياسية: نسبة الشباب المشاركة بالانتخابات ستصل لأكثر من 85%

قال الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية، إن الدول والمجتمعات المتقدمة تُعرف من خلال الصناعة والإنتاج لديها، و ثانيا هو مشاركة المواطن في صنع القرار الخاص بالدولة.

وأوضح "الزغبي"، خلال لقائه التليفزيوني على فضائية القناة الأولى المصرية، أن ما يحدث الآن هو عرس انتخابي وعبارة عن مشاركة مجتمعية من كافة طوائف الشعب، وخاصة الشباب، منوها إلى أن العالم و المجتمع الدولي مهتم بانتخابات مصر 2024.

ولفت "الزغبي"، إلى أن إحدى مراكز الفكر بالولايات المتحدة الأمريكية صرح بأن نسبة الشباب المشاركين في العملية الانتخابية سيكون أكثر من 85%، معقبا: " أكثر عنوان لائق لهذه الانتخابات هو انتخابات الوحدة الوطنية".

وتابع، أن المشاركة السياسية من كافة الطوائف و الوحدات الوطنية بجمهورية مصر العربية نابعة من اختيار كائن لهذه الدولة يتعامل مع الصدمات الخارجية و التحديات الداخلية و التنمية المستدامة، معقبا: " محتاجين ننزل كلنا و نشارك لاختيار هذا الشخص القادر على التفاوض و إدارة الصراعات و الأزمات و حل التحديات الداخلية".