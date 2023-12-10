مصر في انتظارك.. تفاصيل عن اللجان الفرعية والرئيسية بعدد من المحافظات

استعرضت القناة الأولى من تقديم الإعلامية لمياء حمدين، تقريرا تليفزيونيا حول تفاصيل اللجان الفرعية والرئيسية للانتخابات الرئاسية في عدد من المحافظات وحث المواطنين على المشاركة في هذا العرس الديمقراطي من أجل رسم ملامح المستقبل وتأمين مستقبل أولادك، بعنوان «مصر في انتظارك.. أنزل شارك في انتخابات الرئاسة».

وجاء في التقرير: «محافظة القاهرة تقع على مساحة 3000 كم مربع، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 10 مليون مواطن، والكتلة التصويتية بها أكثر من 8 مليون ناخبا، وتضم 45 لجنة رئيسية و961 لجنة فرعية».

وأضاف التقرير: «محافظة الجيزة تقع على مساحة 184.13 ألف كم مربع، ويبلغ عدد سكانها 9 مليون و572 ألف مواطن، والكتلة التصويتية بها 6 مليون و234 ألف ناخبا، وتضم 6 لجان رئيسية و754 لجنة فرعية».

وتابع: «محافظة الإسكندرية تقع على مساحة 2879 كم مربع، ويبلغ عدد سكانها 5 مليون و500 ألف مواطن، والكتلة التصويتية 4 مليون و300 ألف ناخبا، وتضم 18 لجنة رئيسية و533 لجنة فرعية».