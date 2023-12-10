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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الانتخابات الرئاسية 2024.. 6 لجان انتخابية للوافدين بمدن البحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أكدت لجنة المتابعة للانتخابات الرئاسية بمحافظة البحر الأحمر، برئاسة المستشار علي أبو بكر، رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية، تخصيص 6 لجان للناخبين الوافدين في المدن المختلفة للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024.

وكشفت اللجنة عن توزيع اللجان الخاصة بالوافدين، حيث تم تخصيص لجنة في رأس غارب بنادي الاجتماعي لشركة بترول خليج السويس، وثلاث لجان في الغردقة تحمل أسماء "راجاك الخاصة - القديس يوسف الخاصة - الجوهرة الرسمية لغا"، بالإضافة إلى لجنة في سفاجا بمدرسة الصناعات البحرية، وأخرى في مرسى علم بمدرسة بورتو غالب الخاصة.

وأكد رئيس اللجنة وجود 8 لجان عامة في مدن المحافظة، تتألف من 82 لجنة فرعية، تتضمن جميع اللوجستيات اللازمة لتسهيل عملية التصويت للناخبين، مما يسهم في تمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري بكل يسر وسهولة.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة البحر الأحمر تضم عددًا كبيرًا من العاملين في قطاعات متنوعة مثل البترول والسياحة والتعدين، مما يجعل هذه الاستعدادات ذات أهمية خاصة لضمان سير العملية الانتخابية بكفاءة وشفافية."

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