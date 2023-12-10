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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على مزور الأوراق الرسمية بالجيزة

صدى البلد

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية منشور متضمناً إعلان القائمين على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " عن قدرتهم على تزوير مختلف المستندات الرسمية . 

بالفحص أمكن تحديد وضبط (أحد القائمين على الصفحة المشار إليها – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) وتبين إضطلاعه بالترويج لقدرته على تزوير المستندات الرسمية وقيامه بنشر هاتف محمول (محدد) للتواصل مع راغبى تزوير المستندات الرسمية وعُثر بحوزته على (هاتف محمول "وبفحصه فنياً تبين وجود أثار ودلائل على إرتكابه الواقعة) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بقصد النصب لتحقيق أرباح مالية . 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الامنية التواصل الإجتماعي فيس بوك المستندات الرسمية النيابة العامة شرطة الأهرام وزارة الداخلية

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