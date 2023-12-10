القبض على مزور الأوراق الرسمية بالجيزة

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية منشور متضمناً إعلان القائمين على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " عن قدرتهم على تزوير مختلف المستندات الرسمية .

بالفحص أمكن تحديد وضبط (أحد القائمين على الصفحة المشار إليها – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) وتبين إضطلاعه بالترويج لقدرته على تزوير المستندات الرسمية وقيامه بنشر هاتف محمول (محدد) للتواصل مع راغبى تزوير المستندات الرسمية وعُثر بحوزته على (هاتف محمول "وبفحصه فنياً تبين وجود أثار ودلائل على إرتكابه الواقعة) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بقصد النصب لتحقيق أرباح مالية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.