صحف السعودية.. انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية والمصريون يختارون رئيسهم.. وعشرات الشهداء والجرحى بقصف إسرائيلي مكثف على جنوب قطاع غزة

الجيش الأردني أكد عدم وقوع إصابات أو أضرار بالمستشفى الميداني بخان يونس

إسرائيل: العملية العسكرية في خان يونس ستستمر بين 3 و4 أسابيع أخرى

وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة يناقش أحداث غزة مع ترودو

زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب مقاطعة بابوا بإندونيسيا

قواعد جديدة لتنظيم أسواق النفع العام بمناطق ومحافظات المملكة

تناولت صحف السعودية عددا من الموضوعات المتفرقة والتي على رأسها الانتخابات الرئاسية في مصر وحرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني.

قالت صحيفة الشرق الأوسط، بدأ الناخبون في مصر اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي ستجري على مدى ثلاثة أيام ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثالثة.

وأدلى السيسي بصوته في إحدى اللجان الانتخابية، بحسب مشاهد بثها الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية على «يوتيوب».

وإلى جانب السيسي، يتنافس ثلاثة مرشحين آخرين على منصب الرئاسة، وهم فريد زهران، السياسي اليساري الذي يرأس الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وعبد السند اليمامة رئيس حزب الوفد الليبرالي، وحازم عمر مؤسس حزب الشعب الجمهوري الليبرالي.

وجرى فتح أكثر من 9300 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي (07:00 بتوقيت غرينتش) لمدة 12 ساعة.

ووفقاً لوسائل الإعلام المصرية، يحق لنحو 67 مليون مصري التصويت. ومن المتوقع إعلان النتائج الرسمية النهائية يوم 18 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

في غزة قالت صحيفة الشرق الأوسط، يشدد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، قبضته على جنوب غزة، بينما يحاول مئات الآلاف من سكان القطاع حماية أنفسهم من المعارك العنيفة التي يخوضها الجيش ضد حركة «حماس».

وأعلنت «حماس»، فجر الأحد، في بيان، أن «طائرات الاحتلال الحربية تشن سلسلة غارات عنيفة جداً على مناطق في جنوب مدينة خان يونس»، متحدثة عن «حزام ناري بعشرات الغارات تستهدف الطريق بين خان يونس ورفح».

وأضافت أن ذلك «يترافق مع قصف مدفعي إسرائيلي مكثف على محيط مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس بجنوب القطاع».

بدورها، قالت «وكالة الأنباء الفلسطينية» إن 10 أشخاص قُتلوا وأصيب عشرات في قصف نفذه الطيران الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، استهدف منزلاً في خان يونس. وأضافت أن معظم القتلى من الأطفال، حسبما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

وقالت «وكالة الأنباء الفلسطينية» إن طائرات الجيش الإسرائيلي شنت غارات عنيفة على دير البلح وعلى مخيمات النصيرات والمغازي والزوايدة وسط قطاع غزة، وعلى حيي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة، وعدة مناطق في شمال القطاع.

وقال الجيش الأردني في بيان، اليوم الأحد، نقلاً عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إنه لا توجد أي إصابات بشرية أو أضرار مادية بالمستشفى الميداني الأردني جنوب غزة، نتيجة سقوط شظايا وقنابل دخانية جراء استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع.

وأضاف: «تؤكد القيادة العامة للقوات المسلحة على استمرارية عمل الطواقم الطبية في قطاع غزة، وتأديتهم لواجبهم الإنساني للأهل والأشقاء في القطاع».

وأفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» اليوم الأحد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن، هاتفياً، بأن عملية الجيش الإسرائيلي في خان يونس ستستمر لما بين 3 و4 أسابيع أخرى.

وفي سياق متصل، نقلت الوكالة عن هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان) أن هناك تقديرات وفقاً لمصادر إسرائيلية تشير إلى أن القتال العنيف الحالي ضد حركة «حماس» في قطاع غزة، سيستمر لمدة شهرين آخرين. وأضافت المصادر أنه لن يكون هناك أي وقف لإطلاق النار بعد تلك الفترة؛ حيث يتم إجراء «عمليات موضعية» من قبل قوات سوف تبقى على مقربة من القطاع، حسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» اليوم (الأحد).

وتابع التقرير بأنه خلال الشهرين المقبلين، ستكون هناك محاولات للمضي قدماً في مزيد من الاتفاقيات لإطلاق سراح مزيد من الرهائن. وفي وقت ما خلال الشهرين المقبلين، ستسمح إسرائيل لبعض سكان غزة بالعودة إلى منازلهم، طبقاً لهيئة البث العامة الإسرائيلية (كان)، مشيرة إلى أن هذا «مطلب أميركي وأيضاً ضرورة عملياتية».

من جانبها قالت صحيفة الرياض، بدأ الناخبون في مصر الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي ستجري على مدى ثلاثة أيام ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثالثة.

وذكرت الصحيفة، رحب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بإقرار البرلمان الدنماركي قانون تجريم حرق المصحف الشريف، مؤكدًا أنها خطوة على الطريق الصحيح لاحترام الأديان ومنع تكرار الجرائم التي تهدد الأمن والاستقرار الدوليين جراء تزايد حوادث حرق المصحف الشريف.

ودعا "العسومي" الدول الغربية للاقتداء بهذه الخطوة الهامة التي انتهجها برلمان الدنمارك ، مشددًا على ضرورة إصدار مثل هذا القانون في كافة الدول الغربية لتأكيد احترامها للأديان السماوية والحيلولة دون تكرار جرائم حرق المصحف الشريف أو المساس به دون عقاب رادع.

في شأن آخر، ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر اليوم، منطقة كيروم في مقاطعة بابوا بإندونيسيا.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على بعد حوالي 32 كيلومترا من جنوب شرقي المنطقة، وعلى عمق 105 كيلومترات.

ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.

محليا قالت صحيفة الرياض، كشفت القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضابط أعمال مقدمي الخدمات (التسويق والتحميل والتنزيل، والنظافة والصيانة)، إلى حزمة إجراءات جديدة، تهدف إلى تنظيم الأسواق تحت إشراف وزارة البيئة والزراعة والمياه، وبينت القواعد الجديدة إلزام المستثمرين للأسواق بمنح الجمعيات التعاونية أولوية التأجير، وتخصيص جزء من السوق لها إضافة إلى توفير مواقع مخصصة لجمعيات حفظ النعمة بدون مقابل.

وأوضحت القواعد في السعودية أن متطلبات اختيار أسواق النفع العام الجديدة أو عند إضافة سوق جديد في المدينة أو محافظة يوجد بها سوق قائم يجب مراعاة احتواء السوق الجديد على ميزة نسبية عن السوق القائم، وأن يتناسب عدد السكان بالمنطقة مع عدد الأسواق المراد إنشاؤها أن تكون الطاقة الاستيعابية للسوق القائم غير كافية لاستيعاب جميع الأنشطة، مع الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحسب نظام إجراءات التراخيص البلدية، ومن أي جهة حكومية ذات علاقة فيما يتطلب حصوله على ترخيص أو دليل إجرائي أو متطلب في إنشاء أسواق النفع العام، كما يجب أن يراعى عند إنشاء أسواق المواشي الجديدة أن تكون خارج النطاق العمراني، وفي حالة توافق السوق مع المعايير السابقة يتم الرفع لوزارة البيئة والزراعة والمياه للبت في الطلب مرفقاً معه صورة جوية تبيِّن موقع السوق الجديد وأقرب سوق له بنفس النشاط ومبررات إقامة السوق الجديد.

وبينت القواعد الجديدة متطلبات إقامة الأسواق الموسمية وهي التي تُقام في وقت زمني محدد بناءً على موسم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، وكذلك المزادات من خلال وجود جهة منظمة للسوق أو المزاد وتتحمل كافة الأعباء المالية والتنظيمية وتحديد الغرض من إقامة السوق الموسمي أو المزاد ومدة السوق.

وقالت صحيفة عكاظ، شرع المصريون اليوم (الأحد) ولمدة 3 أيام، في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتوقع أن يفوز فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة.

وبدأت عملية التصويت في التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء (0700-1900 بتوقيت غرينتش)، ومن المقرر إعلان النتائج في 18 ديسمبر.

وأدلى المصريون في الخارج بأصواتهم في مطلع الشهر الجاري، ويجري التصويت داخل مصر من اليوم وحتى 12 ديسمبر، على أن تعلن النتائج في 18 ديسمبر مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل يناير القادم.

وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات مسؤولية الإشراف على جميع الانتخابات والاستفتاءات في مصر وإدارتها. وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي، وسيُسمح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية المعتمدة بمراقبة التصويت، بحسب ما أعلنت الهيئة.

في هذه الأثناء، التقى أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس (السبت) في العاصمة الكندية أوتاوا، دولة رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين رياض المالكي، ووزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان.

وجرت خلال اللقاء مناقشة الأحداث المتسارعة والتطورات الخطيرة في قطاع غزة وتداعياتها، والتصعيد العسكري تجاه المدنيين العزل، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، بما يضمن عودة الأمن والاستقرار لقطاع غزة.

وشدد أعضاء اللجنة على أهمية بذل المجتمع الدولي كافة الجهود للتحرك بشكلٍ فوري وعاجل نحو وقف الانتهاكات المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما يضمن حماية كاملة للمدنيين في قطاع غزة.

وأعرب أعضاء اللجنة عن امتعاضهم تجاه تعطيل قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة التي تطالب بوقف إطلاق النار، واتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة.

كما طالب أعضاء اللجنة باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته نحو العودة إلى مسار السلام الشامل والعادل، بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين، معربين عن قلقهم إزاء اتساع رقعة الاعتداءات السافرة التي تمارسها قوات الاحتلال على المدنيين، والمخالفات المتكررة للقانون الدولي.

