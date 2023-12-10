صعود مؤشرات البورصة المصرية بالتزامن مع الساعات الأولى من الانتخابات الرئاسة 2024

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم، الأحد، أول الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق الساعات الأولى من ماراثون الانتخابات الرئاسية في مصر 2024.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 24,731.9 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 10,525.83 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 5,350.33 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 7,759.59 نقطة.