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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدرسة الطبري بالشروق تشهد تزايدًا في أعداد الناخبين.. ومستشار اللجنة يتدخل|فيديو

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أكدت قناة "إكسترا نيوز"، أن مدرسة الطبري في مدينة الشروق تشهد تزايدًا في أعداد الوافدين، وتدخل رئيس الهيئة للوطنية للانتخابات، حيث لبى طلب المستشار رئيس اللجنة العامة لزيادة الخدمات المقدمة وكل التعزيزات اللوجيستية.

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المشرف على مكتب وزير الإسكان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالعاصمة الإدارية

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.
 

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