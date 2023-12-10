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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب صواريخ المقاومة.. تفعيل مزيد من صافرات الإنذار في مستوطنة مأهولة بجنود الاحتلال

صافرات الانذار تدوي
صافرات الانذار تدوي في إسرائيل

أفادت وسائل الاعلام الاسرائيلية، بأن المزيد من صافرات الإنذار تدوي في منطقة حدود غزة وسط توقعات بوابل من الصواريخ قادم من القطاع، ولكن هذه المرة في مستوطنة ناحال عوز، التي تم إجلاء سكانها منذ استهدافها خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن المنطقة مازالت مأهولة بجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من اليوم، دوت صفارات الإنذار، في عدة مستوطنات بشمالي إسرائيل للاشتباه في تسلل طائرة مسيرة من لبنان.

وانطلقت صفارات الإنذار في البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية، وذلك بعد الاشتباه بتسلل مسيرات من لبنان.

ويحقق جيش الاحتلال الإسرائيلي في سبب إطلاق الإنذارات، وهي الأولى في البلاد منذ 18 ساعة.

 

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال، أنه لأول مرة منذ أن شنت إسرائيل هجومها البري في غزة، يعمل فيلق المدفعية داخل القطاع.

ومنذ بدء الحرب في 7 أكتوبر، أطلق سلاح المدفعية أكثر من 10000 قذيفة على أهداف في قطاع غزة، من المنطقة الحدودية.

ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن نيران المدفعية قد استخدمت لمساعدة القوات البرية على المناورة في غزة؛ بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وفي الأيام القليلة الماضية، عبرت الكتيبة 411 التابعة لكتيبة المدفعية 282 الحدود بمدافع هاوتزر M-109 ذاتية الدفع، للمساعدة في هجوم اللواء المدرع 188 على حي الشجاعية في مدينة غزة.

وتقول إن القوات قصفت أكثر من 20 مبنى في الشجاعية، بما في ذلك مستودعات الأسلحة والمنازل المفخخة والبنية التحتية الأخرى لحماس، بالإضافة إلى نشر المشاعل وقذائف الدخان لمساعدة القوات البرية.

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