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ديني

توافد أئمة الأوقاف بكثافة على لجان الاقتراع في أول أيام الانتخابات الرئاسية|صور

أئمة الأوقاف يتوافدون
أئمة الأوقاف يتوافدون بكثافة على لجان الاقتراع

شهدت الساعات الأولى من أول يوم في الانتخابات الرئاسية توافد قيادات الأوقاف وأئمتها والعاملين بها بكثافة على لجان الاقتراع فور فتح اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين 

وأكدوا أن المشاركة الإيجابية والفاعلة في الانتخابات الرئاسية حق دستوري أصيل لكل مواطن مصري؛ لاختيار من يراه قادرًا على تحقيق مصالح البلاد والعباد، وأن الشعب المصري على قدر عالٍ من الوعي والإدراك والحرص على المشاركة.

أئمة الأوقاف يتوافدون بكثافة على لجان الاقتراع فور فتح اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين

من جانبه، وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التحية والتقدير لقيادات الأوقاف وأئمتها والعاملين بها على وعيهم الكبير، وحرصهم الشديد على المشاركة في العملية الانتخابية منذ الساعات الأولى من صباح أول يوم في الانتخابات الرئاسية.

جدير بالذكر أن وزير الأوقاف أدلى بصوته اليوم، الأحد 10 ديسمبر 2023م، بلجنة مدرسة الشهيد طيار أركان حرب محمد جمال عبد العزيز بمحافظة القاهرة.

وعقب إدلائه بصوته، أكد وزير الأوقاف أن هذا يوم عظيم ومشهود في تاريخ مصر، لم يشهد مثله في أي محفل انتخابي من قبل، وهذا المشهد الوطني يؤكد عظمة الشعب المصري العظيم.

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وقال إنه لم يخب ظن من يراهن بصدق على عظمة هذا الشعب، وإن المصريين يقولون بلسان حالهم للعالم كله: نحن أبناء حضارة عمرها أكثر من سبعة آلاف عام ونعشق وطننا، موجهًا التحية لأبناء دائرته الانتخابية بلجنة مدرسة الشهيد طيار أركان حرب محمد جمال عبد العزيز بمحافظة القاهرة، خاصة الشباب والسيدات الذين وقفوا بحب ليبرهنوا عن حبهم لهذا الوطن ويوجهون صفعة قوية للمتربصين به.

وتابع: “لقد خرجوا بحب ووعي وطني وكانوا جميعًا رجالًا ونساءً وشبابًا على مستوى التحدي والمسئولية، إنهم يقفون في الصفوف ربما لفترات طويلة دون كلل أو ملل وكأنهم جاءوا لاستلام جوائزهم، نعم وأي جائزة أعظم من أمن الوطن واستقراره واستكمال مسيرة بنائه في مواجهة التحديات الجسام التي تحيط بنا”.

ووجه وزير الأوقاف تحية كبيرة لهذا الشعب العظيم وتلك المشاركة الواسعة وهذا الوعي الوطني العظيم وتحيا مصر حرة أبية.

أئمة الأوقاف يتوافدون بكثافة على لجان الاقتراع فور فتح اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين
أئمة الأوقاف يتوافدون بكثافة على لجان الاقتراع فور فتح اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين
أئمة الأوقاف يتوافدون بكثافة على لجان الاقتراع فور فتح اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين
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