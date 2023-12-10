رجال الدولة يشاركون بالعرس الانتخابي| رئيس “النواب”: يوم عيد.. وزير الأوقاف: نحن حضارة 7 آلاف سنة.. والبابا تواضروس: مارسوا حقكم الدستوري

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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024.. بدأت مصر اليوم الأحد أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تستمر لمدة ثلاث أيام 10 و11 و12 من ديسمبر الجاري، وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية منذ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً، وحرص عدد كبير من المسئولين علي الإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 13 من ديسمبر، انتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، لتعلن النتيجة يوم 18 من ديسمبر، وتضم قائمة المرشحين في الانتخابات الرئاسية كلًا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطي رمز الشمس، المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، المرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

رئيس مجلس النواب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

وأدلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، أمام لجنته الانتخابية بمدرسة طبري الثانوية في النزهة بمحافظة القاهرة. 
 وقال المستشار حنفي الجبالي، خلال تصريحات له، إن اليوم يتم التأكيد للعالم أجمع أن مصر بخير والشعب المصري يقف صفًا واحدًا، وهذا يدل على أصالة هذا الشعب وأصالته وفهمه العميق لقضاياه الوطنية والإنسانية.

وتابع المستشار حنفي جبالي: “ده يوم عيد بالنسبة للمصريين، أدعو كل مصري أن يبادر ويتكثف حضور المصريين في هذا اليوم العظيم”، كما شكر رئيس مجلس النواب كافة وسائل الإعلام على جهودهم في تغطية الانتخابات.

الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات عبد الفتاح السيسي فريد زهران عبد السند يمامة حازم عمر رئيس مجلس النواب

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