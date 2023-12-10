إذا صحت صح الطريق كله.. علي جمعة يدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والمفتي السابق، صباح اليوم الأحد، بصوته الانتخابي بمدرسة نهضة مصر بالحي المتميز بمدينة السادس من أكتوبر محافظة الجيزة.

علي جمعة يدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

وقال علي جمعة، إن الانتخابات الرئاسية بها اختيار لقيادة البلد، في ظل المرحلة التي تمر بها مصر والعالم كله، مؤكدًا الانتخابات الرئاسية في حد ذاتها مهمة جدًا، ويجب على الشعب أن يشارك ويقول رأيه كما يشاء.

وأكد عضو هيئة كبار العلماء، أن المشاركة هي أول خطوة، إذا صحت صح الطريق كله، وإذا فرطنا فيها حدث خلل كبير، لذا أدعو الشعب كله للمشاركة، بمعنى الحشد الكبير بصناديق الانتخاب، ويعبر كل شخص عن رأيه كما يقتنع به لصالح بلده.

الإقبال على الانتخابات الرئاسية

وتابع: “عادة في العالم كله الإقبال لا يزيد عن 25%، وعندما يصل إلى 33% يعتبر نجاح باهرًا، وأظن مصر كسرت 45% بالصباح ومنذ البداية، فالشعب المصري صاحب حضارة ويفهم ما وراء الحدث، وأقول للمصريين يالا بينا معا نبني البلد”.

إقبال مكثف بلجان حدائق أكتوبر

وشهدت لجان مدرسة الشهيد محمد جمال مغربي - عثمان بن عفان سابقا- للتعليم الأساسي، بمنطقة حدائق أكتوبر، توافدًا للناخبين مع دقات التاسعة من صباح اليوم الأحد، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي يتنافس خلالها أربعة مرشحين في مقدمتهم المرشح عبدالفتاح السيسي.

وحرص الناخبون خلال الدقائق الأولى من بدء عملية التصويت على الاحتشاد أمام المقار الانتخابي، وترديد الهتافات وسط تواجد لمكبرات الصوت بمحيط اللجنة، وتشديدات أمنية.

انتظام عملية التصويت

وانتظمت عملية التصويت مع دقات التاسعة صباح اليوم، وسط تأمين وتنظيم على أعلى مستوياته، وحرص بعض أفراد التأمين المتواجدين ومندوبين عن حملات المرشحين على مساعدة الناخبين المترددين على المدرسة للإدلاء بأصواتهم.

فيما توافد عدد من الناخبين على لجان مدرسة جيل 2000، وعدد من مدارس الشيخ زايد وأحياء السادس من أكتوبر حاملين أعلام مصر، وصورًا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبد الفتاح السيسي، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.