المشاركة رسالة وعي.. وكيل النواب يدلي بصوته في المدرسة الثانوية بنات بأكتوبر

أدلى المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول مجلس النواب بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الثانوية بنات قسم أول 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وكيل النواب يدلي بصوته بمدرسة الثانوية بنات في أكتوبر

وقال وكيل أول مجلس النواب عقب الإدلاء بصوته أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني واستحقاق دستوري .

وأضاف أحمد سعدالدين أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تبعث رسالة للعالم أجمع بمدى وعي الشعب المصري بحقوقه الدستورية واصطفافه حول قيادته الوطنية لاستكمال مسيرة الاستقرار والتنمية الشاملة التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة، خاصة وأن هناك طفرة في حجم الإنجازات والمشروعات القومية المنفذة على أرض الواقع من أجل تحسين الحاضر وصنع المستقبل بما يضمن للأجيال الحالية والمستقبلية الحق في حياة أفضل.

وكيل النواب

إقبال مكثف للشباب بلجان حدائق أكتوبر

وشهدت لجان مدرسة الشهيد محمد جمال مغربي - عثمان بن عفان سابقا- للتعليم الأساسي، بمنطقة حدائق أكتوبر، توافدًا للناخبين مع دقات التاسعة من صباح اليوم الأحد، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي يتنافس خلالها أربعة مرشحين في مقدمتهم المرشح عبدالفتاح السيسي.

وحرص الناخبون خلال الدقائق الأولى من بدء عملية التصويت على الاحتشاد أمام المقار الانتخابي، وترديد الهتافات وسط تواجد لمكبرات الصوت بمحيط اللجنة، وتشديدات أمنية.

وانتظمت عملية التصويت مع دقات التاسعة صباح اليوم، وسط تأمين وتنظيم على أعلى مستوياته، وحرص بعض أفراد التأمين المتواجدين ومندوبين عن حملات المرشحين على مساعدة الناخبين المترددين على المدرسة للإدلاء بأصواتهم.

فيما توافد عدد من الناخبين على لجان مدرسة جيل 2000، وعدد من مدارس الشيخ زايد وأحياء السادس من أكتوبر حاملين أعلام مصر، وصورًا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبد الفتاح السيسي، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.