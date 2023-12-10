عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المشاركة رسالة وعي.. وكيل النواب يدلي بصوته في المدرسة الثانوية بنات بأكتوبر

وكيل مجلس النواب
وكيل مجلس النواب

أدلى المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول مجلس النواب بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الثانوية بنات قسم أول 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وكيل النواب يدلي بصوته بمدرسة الثانوية بنات في أكتوبر

وقال وكيل أول مجلس النواب عقب الإدلاء بصوته أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني واستحقاق دستوري .

وأضاف أحمد سعدالدين أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تبعث رسالة للعالم أجمع بمدى وعي الشعب المصري بحقوقه الدستورية واصطفافه حول قيادته الوطنية لاستكمال مسيرة الاستقرار والتنمية الشاملة التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة، خاصة وأن هناك طفرة في حجم الإنجازات والمشروعات القومية المنفذة على أرض الواقع من أجل تحسين الحاضر وصنع المستقبل بما يضمن للأجيال الحالية والمستقبلية الحق في حياة أفضل.

وكيل النواب

إقبال مكثف للشباب بلجان حدائق أكتوبر 

وشهدت لجان مدرسة الشهيد محمد جمال مغربي - عثمان بن عفان سابقا- للتعليم الأساسي، بمنطقة حدائق أكتوبر، توافدًا للناخبين مع دقات التاسعة من صباح اليوم الأحد، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي يتنافس خلالها أربعة مرشحين في مقدمتهم المرشح عبدالفتاح السيسي.

وحرص الناخبون خلال الدقائق الأولى من بدء عملية التصويت على الاحتشاد أمام المقار الانتخابي، وترديد الهتافات وسط تواجد لمكبرات الصوت بمحيط اللجنة، وتشديدات أمنية.

وانتظمت عملية التصويت مع دقات التاسعة صباح اليوم، وسط تأمين وتنظيم على أعلى مستوياته، وحرص بعض أفراد التأمين المتواجدين ومندوبين عن حملات المرشحين على مساعدة الناخبين المترددين على المدرسة للإدلاء بأصواتهم.
فيما توافد عدد من الناخبين على لجان مدرسة جيل 2000، وعدد من مدارس الشيخ زايد وأحياء السادس من أكتوبر حاملين أعلام مصر، وصورًا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبد الفتاح السيسي، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين مدرسة الثانوية بنات المشاركة الإيجابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. إعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

الزمالك برة البطولة.. الغندور يثير الجدل بمنشور جديد

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 10-12-2023

تصل إلى القاهرة| سقوط أمطار رعدية على عدة محافظات في هذا الموعد

شوبير يكشف عن مفاجأة في مصير موديست مع الأهلي

موضوعات متعلقة

الانتخابات الرئاسية 2024.. محافظ الجيزة الأسبق يدلي بصوته في لجنة القرية السياحية الأولى

يوم عظيم مشهود.. وزير الأوقاف: لم يخب ظن من يراهن على عظمة شعب مصر

«مصر تنتخب الرئيس».. تسلم الأيادي حاضرة في محيط اللجان الانتخابية بأكتوبر

احتشاد الشباب وكبار السن بلجان حدائق أكتوبر للتصويت بالانتخابات الرئاسية|صور

فضل الكلمات العشر الطيبة .. والمقصود بقوله تعالى: "فاذكروني"

دعوت لأحد فهل يجوز أن أخبره.. وحقيقة أن الإفشاء يجعلها غير مستجابة؟

ما هي عجائب دعاء الكرب؟.. وذكر يزيل الهم في ثوانٍ معدودات

كيف نصلي على النبي 1000 مرة ؟.. صيغة لن تستغرق منك دقيقة

ترشيحاتنا

وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024| فيديو

مواطنات أمريكيات يغيرن ديانتهن بسبب حرب غزة| ماذا يحدث؟

آخر التطورات.. الصحة العالمية تحذر مجددا من الأوضاع الصحية في غزة| تفاصيل

مفاجأة .. موقف الزمالك من عودة الثلاثي الموقوف

بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.. رئيسة جامعة أمريكية عريقة تقدّم استقالتها |تفاصيل

المرشح الرئاسي فريد زهران يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيبة تحمل علم فلسطين.. بشرى بإطلالة تبهر متابعيها | شاهد

بالأكفان والجثث.. حملة ترويجية لماركة أزياء شهيرة تثير ضجة عبر السوشيال ميديا|شاهد

في حب الديمقراطية رغم السن.. قصص المسنين على أبواب انتخابات رئاسة الجمهورية

بالعمامة البيضاء.. مسيرة وطنية لرجال الأزهر تحت شعار «تحيا مصر»| شاهد

فيديو

وزن زائد.. إطلالة صادمة للكينج محمد منير في أحدث ظهور «فيديوجراف»

خضع لعملية خطيرة مؤخرًا.. انهيار أحمد حلمي في جنازة شقيقه.. فيديوجراف

وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته الانتخابي في الشروق

معجب يعرض الزواج على إعلامية شهيرة بمطار الكويت.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ