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رئيس التحرير
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ديني

الانتخابات الرئاسية 2024.. محافظ الجيزة الأسبق يدلي بصوته في لجنة القرية السياحية الأولى

كمال الدالي محافظ
كمال الدالي محافظ الجيزة الأسبق

أدلى اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة الأسبق، بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة القرية السياحية الأولى بالحي المتميز بمدينة 6 أكتوبر.

محافظة الجيزة الأسبق يدلي بصوته في لجنة القرية السياحية الأولى

وحرص «الدالي» على التقاط الصور بجوار بعض الناخبين عقب الانتهاء من الإدلاء بصوته، مؤكدا حرصه على المشاركة في العرس الانتخابي للانتخابات الرئاسية 2024 ودور المواطن في ابداء رأيه.

وشهدت لجان مدرسة الشهيد محمد جمال مغربي - عثمان بن عفان سابقا- للتعليم الأساسي، بمنطقة حدائق أكتوبر، توافدًا للناخبين مع دقات التاسعة من صباح اليوم، الأحد، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي يتنافس خلالها أربعة مرشحين في مقدمتهم المرشح عبد الفتاح السيسي.

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بدء التصويت بلجان حدائق أكتوبر وسط إقبال مكثف للشباب

وحرص الناخبون خلال الدقائق الأولى من بدء عملية التصويت على الاحتشاد أمام المقار الانتخابي، وترديد الهتافات وسط تواجد لمكبرات الصوت بمحيط اللجنة، وتشديدات أمنية.

فيما انتظمت عملية التصويت مع دقات التاسعة صباح اليوم، وسط تأمين وتنظيم على أعلى مستوياته، وحرص بعض أفراد التأمين المتواجدين ومندوبين عن حملات المرشحين على مساعدة الناخبين المترددين على المدرسة للإدلاء بأصواتهم.

فيما توافد عدد من الناخبين على لجان مدرسة جيل 2000، وعدد من مدارس الشيخ زايد وأحياء السادس من أكتوبر حاملين أعلام مصر، وصورًا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

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