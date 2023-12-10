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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«مصر تنتخب الرئيس».. تسلم الأيادي حاضرة في محيط اللجان الانتخابية بأكتوبر

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024 

شهد محيط لجان مدينة السادس من أكتوبر، تواجدًا مكثفًا لكبار السن والسيدات، حيث حرص الجميع على الإدلاء بصوتهم الانتخابي والمشاركة بإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي يتنافس خلالها 4 مرشحين في مقدمتهم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

تسلم الأيادي حاضرة في محيط اللجان الانتخابية بأكتوبر

وحرص الناخبون على حمل أعلام مصر، والتي زينت أرجاء المكان، على وقع أغنية تسلم الأيادي، وسط تأمين على أعلى مستوياته.

ورصد موقع صدى البلد، حالة من البهجة التي سيطرت على أرجاء مدرسة الشهيد محمد جمال المغربي “عثمان بن عفان” للتعليم الأساسي بمنطقة حدائق أكتوبر، حيث حرص الناخبون على ترديد هتافات:"كمل جميلك، احنا معاك يا سيسي".

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إقبال مكثف للشباب وكبار السن بلجان حدائق أكتوبر 

وحرص الناخبون خلال الدقائق الأولى من بدء عملية التصويت على الاحتشاد أمام المقار الانتخابي، وترديد الهتافات وسط تواجد لمكبرات الصوت بمحيط اللجنة، وتشديدات أمنية.

فيما توافد عدد من الناخبين على لجان مدرسة جيل 2000، وعدد من مدارس الشيخ زايد وأحياء السادس من أكتوبر حاملين أعلام مصر، وصورًا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

فيما أدلى النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب بصوته الانتخابي بمدرسة الحي الأول للتعليم الأساسي،  قائلًا:"ثقة مني فى القائد الوطني الجسور الذي يواجه تحديات خطيرة علي كافة الاتجاهات ولاستكمال مشروعه الوطني الذي بدأه عام 2014".

وانتظمت عملية التصويت مع دقات التاسعة صباح اليوم، وسط تأمين وتنظيم على أعلى مستوياته، وحرص بعض أفراد التأمين المتواجدين ومندوبين عن حملات المرشحين على مساعدة الناخبين المترددين على المدرسة للإدلاء بأصواتهم.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبدالفتاح السيسي، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
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