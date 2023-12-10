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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

احتشاد الشباب وكبار السن بلجان حدائق أكتوبر للتصويت بالانتخابات الرئاسية|صور

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية بـ 6 أكتوبر

شهدت لجان مدرسة الشهيد محمد جمال مغربي - عثمان بن عفان سابقا- للتعليم الأساسي، بمنطقة حدائق أكتوبر، توافدًا للناخبين مع دقات التاسعة من صباح اليوم الأحد، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي يتنافس خلالها أربعة مرشحين في مقدمتهم المرشح عبدالفتاح السيسي.

إقبال مكثف للشباب وكبار السن بلجان حدائق أكتوبر 

وحرص الناخبون خلال الدقائق الأولى من بدء عملية التصويت على الاحتشاد أمام المقار الانتخابي، وترديد الهتافات وسط تواجد لمكبرات الصوت بمحيط اللجنة، وتشديدات أمنية.

فيما توافد عدد من الناخبين على لجان مدرسة جيل 2000، وعدد من مدارس الشيخ زايد وأحياء السادس من أكتوبر حاملين أعلام مصر، وصورًا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

فيما أدلى النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب بصوته الانتخابي بمدرسة الحي الأول للتعليم الأساسي،  قائلًا:"ثقة مني فى القائد الوطني الجسور الذي يواجه تحديات خطيرة علي كافة الاتجاهات ولاستكمال مشروعه الوطني الذي بدأه عام 2014".

وانتظمت عملية التصويت مع دقات التاسعة صباح اليوم، وسط تأمين وتنظيم على أعلى مستوياته، وحرص بعض أفراد التأمين المتواجدين ومندوبين عن حملات المرشحين على مساعدة الناخبين المترددين على المدرسة للإدلاء بأصواتهم.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبدالفتاح السيسي، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
حدائق أكتوبر عثمان بن عفان الانتخابات الرئاسية 2024 المرشح عبدالفتاح السيسي مدارس الشيخ زايد مدرسة الحي الأول للتعليم الأساسي مدرسة الشهيد محمد جمال مغربي

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