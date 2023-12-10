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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

فضل الكلمات العشر الطيبة .. والمقصود بقوله تعالى: "فاذكروني"

علي جمعة
علي جمعة

كشف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، فضل الكلمات العشر الطيبة، وذلك من بيانه لآيات سورة البقرة وفضل الذكر.

فضل الكلمات العشر الطيبة

وقال علي جمعة من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك": في سورة البقرة يقول ربنا ذلك القول الجامع المانع : { فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ واشْكُرُوا لِي ولا تَكْفُرُونِ } وبيَّن لنا رسول الله ﷺ كيف نذكر ربنا, أمرنا رسول الله ﷺ بالباقيات الصالحات فعلمنا "سبحان الله" أي أنزِّه الله عن كل شيء وعن كل مثل وعن كل نقص فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي { لَمْ يَلِدْ ولَمْ يُولَدْ (3) ولَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ } وهو رب العالمين - سبحانه وتعالى - وهناك فارق بين المخلوق والخالق فالرب رب والعبد عبد لا حلول ولا إتحاد ولا تجسد, تفريد وتوحيد أمرنا رسول الله ﷺ بأن نتذكر ربنا بقولنا "الحمد لله" , "لا إله إلا الله"، وقال : « وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله » ، "الله أكبر" وجعلها عنواناً ومفتاحاً للصلاة تسمى بتكبيرة التحريم لأنها تحرم علينا الكلام ونحن في الصلاة , " لا حول ولا قوة إلا بالله" فإنها كنز من كنوز الجنة . وهذه يسميها أهل الله من المسلمين ممن كثر ذكرهم الباقيات الصالحات لأن هذه التي تبقى لك في قبرك وبعد موتك وهذه هي المفتاح الذي يذكرك بربك وهذه هي بداية الطريق "سبحان الله, والحمد لله, ولا إله إلا الله, والله أكبر, ولا حول ولا قوة إلا بالله"، علمنا رسول الله ﷺ "أستغفر الله", علمنا "حسبنا الله ونعم الوكيل" يعني كفايتي ربي دون الخلق، علمنا "توكلت على الله", علمنا "إنا لله وإنا إليه راجعون", وعلمنا الصلاة عليه ﷺ " اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد وآله ", وهذه يسميها أهل الله بالعشرة الطيبة.

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وتابع: الكلمات العشرة الطيبة, التي هي الخمسة الطيبات الصالحات ونضيف إليهم "أستغفر الله, إنا لله وإنا إليه راجعون, حسبنا الله ونعم الوكيل, توكلت على الله, اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد وآله" عشر كلمات { إنَّ اللَّهَ ومَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وسَلِّمُوا تَسْلِيماً } قَالَ أُبَىٌّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أُكْثِرُ الصَّلاَةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلاَتِى؟ فَقَالَ :« مَا شِئْتَ ». قَالَ قُلْتُ : الرُّبُعَ. - يعني في الذكر- قَالَ : « مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ». قُلْتُ : النِّصْفَ. قَالَ : « مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ». قَالَ قُلْتُ : فَالثُّلُثَيْنِ. قَالَ : « مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ». قُلْتُ : أَجْعَلُ لَكَ صَلاَتِى كُلَّهَا. - يعني كل الجلسة يصلى على النبي في جلسة ذكره - قَالَ : « إِذًا تُكْفَى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ ». وبالتجربة ومما علمه أهل الذكر أن الصلاة على النبي ﷺ تغفر الذنوب .

وبين علي جمعة: {فَاذْكُرُونِي} كلمة جامعة عجيبة غريبة عليها أساس هذا الكون والذكر أعلى من الصلاة, والصلاة عماد الدين وذروة سنامه إلا أن الله يقول: {إنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ والْمُنكَرِ ولَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ واللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ } .

وشدد في بيانه الكلمات العشر الطيبة: "سبحان الله, والحمد لله, ولا إله إلا الله, والله أكبر, ولا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله, إنا لله وإنا إليه راجعون, حسبنا الله ونعم الوكيل, توكلت على الله, اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد وآله" .

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