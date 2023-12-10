يوم عظيم مشهود.. وزير الأوقاف: لم يخب ظن من يراهن على عظمة شعب مصر

أدلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بصوته بصوته في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم، مؤكدًا أنه لم يخب ظن من يراهن بصدق على عظمة هذا الشعب.

وزير الأوقاف: لم يخب ظن من يراهن بصدق على عظمة هذا الشعب

وقال وزير الأوقاف: هذا يوم عظيم ومشهود في تاريخ مصر، لم أشهد مثله في أي محفل انتخابي من قبل، وهذا المشهد الوطني ينم عن عظمة الشعب المصري العظيم.

وتابع : المصريون يقولون بلسان حالهم للعالم كله : نحن أبناء حضارة عمرها أكثر من سبعة آلاف عام ونعشق وطننا، وقد حييت أبناء دائرتي الانتخابية باللجنة وبخاصة الشباب والسيدات الذين وقفوا بحب ليبرهنوا عن حبهم لهذا الوطن ويوجهون صفعة قوية للمتربصين به .. لقد خرجوا بحب ووعي وطني وكانوا جميعًا رجالًا ونساءً وشبابًا على مستوى التحدي والمسئولية.

وأكمل: إنهم يقفون في الصفوف ربما لفترات طويلة دون كلل أو ملل وكأنهم جاءوا لاستلام جوائزهم .. نعم وأي جائزة أعظم من أمن الوطن واستقراره واستكمال مسيرة بنائه في مواجهة التحديات الجسام التي تحيط بنا.

وتابع: تحية كبيرة لهذا الشعب العظيم وهذه المشاركة الواسعة وهذا الوعي الوطني العظيم وتحيا مصر حرة أبية .

قضايا الوطن والمشاركة البناءة فيها واجب وطني

وأعلن النائب خالد طنطاوي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اتفاقه التام مع تصريحات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التي أكد فيها أن التفاعل مع قضايا الوطن والمشاركة البناءة فيها واجب وطني لا غنى عنه لاستقرار الأوطان وتقدمها وقدرتها على مواجهة التحديات ومعنى صوتك أمانة يتطلب أمرين: أولًا أن تؤدي هذه الأمانة وهذا لا يتم إلا بالمشاركة، وثانيًا أن تعطي صوتك بتجرد وإخلاص لمن تراه الأكفأ والأقدر على تحمل الأمانة.

واعتبر "طنطاوي" في بيان له هذه التصريحات الواضحة والحاسمة من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمثابة رسالة لكل المصريين وبمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتي تتم داخل مصر خلال الأسبوع المقبل، معربًا عن ثقته التامة في أن الشعب المصري العظيم سيضرب أروع الأمثلة للعالم كله للمشاركة في هذا الاستحقاق الرئاسي المهم.

وأكد النائب خالد طنطاوي أن هذه الانتخابات الرئاسية تعتبر واحدة من أهم الاستحقاقات الانتخابية في تاريخ مصر الحديث لعدة اعتبارات في مقدمتها الأحداث الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية بسبب الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين، مؤكدًا أن مصر بقيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي نجحت في إفشال محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تهجير الفلسطينيين قسرًا، وأكدت أن الأمن المصري وأي محاولة للمساس بحدود مصر خط أحمر، ستتصدى له مصر قيادة وحكومة وبرلمانًا وشعبًا بكل قوة وحسم.

ووجه طنطاوي تحية قلبية لجميع المصريين بالخارج وبمختلف دول العالم على مشاركتهم في هذه الانتخابات، مشيدًا بدور الحكومة ووزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات في تقديم جميع التسهيلات والتيسيرات للمصريين بالخارج الذين ضربوا أروع الأمثلة في الوطنية ودعم الدولة المصرية والقيادة السياسية.