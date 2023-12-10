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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الأوقاف: البناء الديمقراطي أحد أسس بناء الوطن.. والمشاركة الإيجابية من أهم حقوقه

وزير الأوقاف الدكتور
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

 أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، أن البناء الديمقراطي أحد أهم أسس بناء الوطن ، وهو المرتكز الذي تبنى عليه وتنطلق منه وتتفرع عنه جوانب كثيرة من البناء .. مشيرا إلى أن الوطنية عطاء وانتماء ومشاركة، والمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية من صميم الواجب الوطني .


وقال وزير الأوقاف - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن الإدلاء بالصوت أمانة ينبغي على كل إنسان أن يعطيه لمن يستحقه ممن يراه قادرا على تحقيق مصالح البلاد والعباد، مؤكدا أنه يجب علينا أن نري العالم كله مدى وعينا الوطني وقدرتنا على الممارسة الديمقراطية في أعلى درجاتها، وبما يكشف عن عمق تاريخ وحضارة هذا الشعب العظيم، وحرصه على مواصلة مسيرة البناء والتعمير لوطننا العزيز.


وأشار وزير الأوقاف إلى أن الصوت الانتخابي أمانة يجب أن تؤدى وهذا لا يتم إلا بالمشاركة وإعطاء صوتك بتجرد وإخلاص لمن تراه الأكفأ والأقدر على تحمل الأمانة وهذا أحد أهم حقوق الوطن .


وأضاف أنه إذا كانت تلبية نداء الوطن واجب على جميع أبنائه فإن تلبية هذا النداء في الظروف الاستثنائية والتحديات التي تواجه الوطن تكون ألزم وأوجب فعلينا جميعًا تلبية نداء الوطن وأداء حقه بحب وحرص على ذلك باعتباره أداء للواجب وإسهامًا في صنع مستقبل مشرق لوطننا العظيم .

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