علي جمعة عقب الإدلاء بصوته: انزل قول رأيك

أدلى الشيخ علي جمعة، مفتي مصر السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمدرسة نهضة مصر في أكتوبر.

وقال الدكتور على جمعة عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 : "المشاركة أول خطوة إذا صحت صح الطريق كله، ولو فرطنا فيها يحدث خلل كبير».

وذكر أن المشاركة في الانتخابات لا تعني اختيار شخص بعينه، بل الحشد الكبير لصناديق الانتخاب، معقبًا: «وليقل كل واحد رأيه كما يقتنع به، وما هو في ضميره لصالح بلده».

الإقبال على الانتخابات في العالم لا يتجاوز نسبة 25%

وأشار إلى أن «الإقبال على الانتخابات في العالم لا يتجاوز نسبة 25%»، مضيفًا: «عندما يصل إلى 33% سيعتبرونه نجاحًا باهرًا»

واستطرد: «أظن أننا كسرنا 40% و45% إلى الآن ونحن في الصباح والبداية، واللجان فتحت من ساعة واحدة، نحن شعب حضارة ويفهم ما وراء الحدث، وأقول للمواطنين: يلا بينا معا نبني بلدنا»، وفقًا لوصفه.

علي جمعة يدلي بصوته