عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

علي جمعة عقب الإدلاء بصوته: انزل قول رأيك

علي جمعة يدلي بصوته
علي جمعة يدلي بصوته

أدلى الشيخ علي جمعة، مفتي مصر السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024،  بمدرسة نهضة مصر في أكتوبر.

وقال الدكتور على جمعة عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 :  "المشاركة أول خطوة إذا صحت صح الطريق كله، ولو فرطنا فيها يحدث خلل كبير».

يلا بينا نبني بلدنا.. علي جمعة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

علي جمعة عقب الإدلاء بصوته: انزل قول رأيك

وذكر أن المشاركة في الانتخابات لا تعني اختيار شخص بعينه، بل الحشد الكبير لصناديق الانتخاب، معقبًا: «وليقل كل واحد رأيه كما يقتنع به، وما هو في ضميره لصالح بلده».

الإقبال على الانتخابات في العالم لا يتجاوز نسبة 25%

وأشار إلى أن «الإقبال على الانتخابات في العالم لا يتجاوز نسبة 25%»، مضيفًا: «عندما يصل إلى 33% سيعتبرونه نجاحًا باهرًا»

واستطرد: «أظن أننا كسرنا 40% و45% إلى الآن ونحن في الصباح والبداية، واللجان فتحت من ساعة واحدة، نحن شعب حضارة ويفهم ما وراء الحدث، وأقول للمواطنين: يلا بينا معا نبني بلدنا»، وفقًا لوصفه.

علي جمعة يدلي بصوته
علي جمعة يدلي بصوته
الانتخابات لانتخابات الرئاسية 2024 هيئة كبار العلماء الأزهر العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. إعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

الزمالك برة البطولة.. الغندور يثير الجدل بمنشور جديد

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 10-12-2023

تصل إلى القاهرة| سقوط أمطار رعدية على عدة محافظات في هذا الموعد

شوبير يكشف عن مفاجأة في مصير موديست مع الأهلي

ترشيحاتنا

وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024| فيديو

مواطنات أمريكيات يغيرن ديانتهن بسبب حرب غزة| ماذا يحدث؟

آخر التطورات.. الصحة العالمية تحذر مجددا من الأوضاع الصحية في غزة| تفاصيل

مفاجأة .. موقف الزمالك من عودة الثلاثي الموقوف

بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.. رئيسة جامعة أمريكية عريقة تقدّم استقالتها |تفاصيل

المرشح الرئاسي فريد زهران يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيبة تحمل علم فلسطين.. بشرى بإطلالة تبهر متابعيها | شاهد

بالأكفان والجثث.. حملة ترويجية لماركة أزياء شهيرة تثير ضجة عبر السوشيال ميديا|شاهد

في حب الديمقراطية رغم السن.. قصص المسنين على أبواب انتخابات رئاسة الجمهورية

بالعمامة البيضاء.. مسيرة وطنية لرجال الأزهر تحت شعار «تحيا مصر»| شاهد

فيديو

وزن زائد.. إطلالة صادمة للكينج محمد منير في أحدث ظهور «فيديوجراف»

خضع لعملية خطيرة مؤخرًا.. انهيار أحمد حلمي في جنازة شقيقه.. فيديوجراف

وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته الانتخابي في الشروق

معجب يعرض الزواج على إعلامية شهيرة بمطار الكويت.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ