انتخابات الرئاسة 2024| يمامة: مصر تعيش يوما تاريخيا.. "القباج" تشيد بالإشراف القضائي.. ووزير التموين: نشهد ديموقراطية حقيقية

مرشح رئاسي: مصر تعيش يوما تاريخيا

وزيرة التضامن: الإشراف القضائي لحماية لحق المواطنين

وزير التموين: نشهد ديموقراطية حقيقية

انطلقت اليوم الأحد انتخابات رئاسة الجمهورية، المستمرة على مدار 3 أيام، بمشاركة عدد من المسؤولين والقيادات الذين أدلوا بصوتهم في منطقة الدقي بالقاهرة، ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

عبد السند يمامة: المشاركة بالانتخابات الرئاسية تعطي مؤشرا قويا بتمسك المصريين بالديمقراطية

أدلى المرشح الرئاسي عبد السند يمامة بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك بلجنة مدرسة بدر في الدقي بالجيزة.

ورصدت كاميرا قناة صدى البلد، الساعات الأولى من ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، التي انطلقت اليوم الأحد، وتستمر على مدار 3 أيام وفقا للجدول الزمني للاستحقاق الرئاسي المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية.

وأكد المرشح على منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن المشاركة الواسعة والإيجابية بالانتخابات تعطي مؤشر قوي حول تمسك المصريين بالديمقراطية ورغبتهم وإصرارهم على إيصال أصواتهم وآراءهم عبر صناديق الاقتراع.

وأضاف المرشح الرئاسي، عقب الإدلاء بصوته أمام لجنته الانتخابية بمنطقة الدقي، أن مصر تعيش يومًا تاريخيًا يتطلب تكاتف أبناء الوطن ونزولهم بالملايين إلى صناديق الاقتراع، منوهًا إلى أن مصر تسير اليوم بخطى ثابتة في ترسيخ مبادئ ومعاني الديمقراطية التي تضع مصر في مصاف الديمقراطيات الحديثة، ما يعزز مكانتها إقليميًا ودوليًا.

وشدد رئيس حزب الوفد على أن مؤسسات الدولة المصرية وكذلك أبناء الشعب أصبح لديهم خبرة كافية في التعامل مع مختلف الاستحقاقات الدستورية التي نخوضها منذ نحو عشر سنوات بشكل متميز، وتخرج دائمًا بصورة تليق بمكانة مصر.

وأعرب الدكتور عبد السند يمامة عن سعادته وفخره بعودة "حزب الوفد"، أكبر وأقدم أحزاب مصر السياسية، إلى سباق الانتخابات الرئاسية.

وأثنى على الدور العظيم الذي يقوم به رجال الجيش لحماية الوطن في ضوء هذا الاستحقاق الدستوري الهام، ورجال الشرطة لتأمينهم البلاد واللجان والمواطنين، وأيضًا رجال القضاء لمهمتهم الكبيرة في الإشراف على الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن الجميع يعمل دون كلل أو ملل من أجل هدف واحد وهو خدمة رفعة مصر.

وجدد المرشح الرئاسي دعوته لجموع الشعب المصري العظيم بضرورة التوجه إلى اللجان الانتخابية بكثافة ليس فقط من أجل ممارسة حقهم الدستوري وأداء واجبهم الوطني، بل أيضًا تعبيرًا منهم عن حبهم وحرصهم على بلادهم و إدراكًا للتحديات الكبيرة التي تحيط بنا والتي تتطلب وعيًا وأصوات إيجابية داخل صناديق الاقتراع.

وزيرة التضامن الاجتماعي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

من جانبها أدلت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بصوتها في الانتخابات الرئاسية في اللجنة الانتخابية الخاصة بها.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى خلال لقائها بكاميرا صدى البلد، أن ما يتم رؤيته اليوم هو استكمال لعملية بناء الدولة، و الاستثمار في المواطن المصري.

وأشارت وزيرة التضامن إلى، أن الانتخابات الرئاسية المصرية تخضع لإشراف قضائي، وهذا الأمر ليس متوفر في العديد من الدول، مؤكدة أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق وواجب على المواطنين.

وزير التموين يدلي بصوته في أول أيام الانتخابات الرئاسية

كذلك شارك الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية في الاستحقاق الدستوري الهام والمتمثل في الانتخابات الرئاسية، حيث أدلى بصوته الانتخابي في الساعة التاسعة صباحاً من اليوم الأول للانتخابات الرئاسية بمدرسة الشهيد عبد الرحمن الصيرفي الثانوية بنين – دائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة.

وأكد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية أهمية المشاركة في الانتخابات لنثبت للعالم أننا نمارس ونشهد ديمقراطية سياسية حقيقية.

وخلال الإدلاء بصوته حث الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية الشباب المصري على المشاركة في الانتخابات للتأكيد على امتلاك الوعي الحقيقي بأهمية مثل هذه الاستحقاقات الديمقراطية.

وأكد المصيلحي أن المصريين يثبتون دائما قوة في التعبير عن أنفسهم وذلك من خلال المشاركة في هذا المشهد الديمقراطي الحقيقي.

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يشارك في انتخابات الرئاسة المصرية

شارك المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في انتخابات الرئاسة المصرية، حيث أدلى بصوته في الصباح الباكر من يوم الأحد، في مقر لجنته الانتخابية بمدرسة الجيزة القومية للغات في شارع مراد.

بعد إدلاء صوته، أشاد الشوربجي بأهمية المشاركة الإيجابية للمصريين في الانتخابات الرئاسية، داعيًا الجميع إلى ممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيس مصر القادم. وأكد أن المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية تعد جزءًا أساسيًا من مسيرة التنمية والديمقراطية في البلاد.