المصريون على كل لون أمام اللجان| أكبر معمر يصوت بعمر 101 سنة.. وأطول شاب: "أقل واجب أقدر أقدمه لبلدي"

الانتخابات الرئاسية 2024.. بدأت مصر اليوم الأحد أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تستمر لمدة ثلاث أيام 10 و11 و12 من ديسمبر الجاري، وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية منذ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً.

وشهدت لجان المحافظات، إقبالًا كبيرًا من قبل المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وتصدر المشهد توافد الشباب والسيدات وكبار السن بشكل كبير علي اللجان الانتخابية.

أكبر معمر يدلي بصوته فى سيناء

وكانت من أبرز اللقطات في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024، هو إدلاء أكبر معمر في السن، والذي يبلغ من العمر 101 عامًا، والذي يقطن في دهب بجنوب سيناء.

وأدلي السيناوي عوده سويلم مبارك صبيح، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مقر لجنته الانتخابية في دهب بجنوب سيناء، مؤكدًا دعمه لبلاده وحرصه على المشاركة في الاستحقاق الدستوري المهم.