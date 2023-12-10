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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المرشح الرئاسي حازم عمر يتفقد لجان الانتخابات بالدقهلية

حازم عمر
حازم عمر

تفقد المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري عدد من لجان الانتخابات الرئاسية فى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية حيث تفقد مقر لجنة مدرسة ابن لقمان الإعدادية بشارع الجمهورية  والذى تضم لجنة الوافدين كما تفقد عدد من مجمع اللجان الانتخابية بشارع كلية الآداب بمدينة المنصورة وذلك فى إطار جولته المرورية على اللجان الانتخابية بمحافظات الجمهورية. 


ووجه رساله خلال جولته حث فيها الناخبين على المشاركة فى الانتخابات والتصويت قائلا: "انزل للتعبير عن إرادتك حتى وإن كانت فى صالح أى مرشح آخر لأنه تعبير عن إرادة حقيقية ".


كما أكد أن الانتخابات تسير بشكل جيد  والجميع يعبر عن رأيه بحرية وبصورة مشرفه .


وكانت قد انطلقت فى التاسعه من صباح اليوم، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام من اليوم الأحد 10 حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.
فيما شهدت اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة احتشاد المواطنين أمام اللجان من الصباح للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وسط حالة من الفرحة والسعادة .
يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الأزهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ) .

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم.

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التصويت في الانتخابات الرئاسية الجمعيات الزراعية اللجان الانتخابية المشاركة فى الانتخابات انتخابات الرئاسية 2024 بنطاق المحافظة لجان الانتخابات الرئاسية محافظات الجمهورية

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