عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مايا مرسى تستقبل رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم بمقر المجلس السفير خليل إبراهيم الذوادي رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية والوفد المرافق له، لمتابعة الإنتخابات الرئاسية من خلال غرفة عمليات المجلس.

وقامت الدكتورة مايا مرسي والسفير خليل إبراهيم الذوادى بتفقد غرفتى عمليات المجلس، وقدمت شرحاً حول آلية عمل غرف عمليات المجلس خلال أيام الاقتراع.


وأشادت رئيسة المجلس بالتواجد الكثيف للسيدات فى الساعات الأولى من اليوم الأول من أيام الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن المرأة المصرية تتواجد فى كافة اللجان بكل المحافظات، فالمرأة المصرية تحتفل بهذا العرس الانتخابي بالتواجد مع أطفالها فى لجان الاقتراع، كما اثمنت التسهيلات التى يتم توفيرها للسيدات.

وأشارت  الدكتورة مايا مرسي إلى أنّ المجلس يتابع الانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة، في مختلف المحافظات بالصور والفيديوهات من خلال فرق متابعين ميدانيين يصل عددهم يقرب من 2000 متابع على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تخصيص  غرفة عمليات لتلقى استفسارات وشكاوى السيدات والفتيات طوال أيام الانتخابات على المستوى المركزى وعلى مستوى محافظات الجمهورية، عبر الخط المختصر رقم "15115".


وأوضحت  رئيسة المجلس أن الغرفة سوف تعمل طوال فترة التصويت على مدار أيام الانتخابات الثلاثة وحتى غلق باب اللجان ، بهدف تلقى جميع الإستفسارات الخاصة بعملية التصويت، والتعرف على العقبات التى قد تتعرض لها السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن والعمل على تذليلها من خلال التواصل مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للإنتخابات.


وفى كلمته أعرب السفير خليل إبراهيم الذوادي عن فخره بالشعب المصري الذي يؤدى واجبه الوطنى والقومي، قائلاً "نحن نتنخب مع مصر"، مؤكداً أن ما تحققه مصر يستحق الفخر فهى قلب العروبة النابض، كما أشاد بإكتساح المرأة المصرية لكافة اللجان، بالإضافة إلى إشادته بالجهود المبذولة من كافة الجهات التى تقوم بأداء مهامها ومسؤولياتها على أكمل وجه في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

IMG-20231210-WA0313
IMG-20231210-WA0313
IMG-20231210-WA0312
IMG-20231210-WA0312
IMG-20231210-WA0310
IMG-20231210-WA0310
IMG-20231210-WA0309
IMG-20231210-WA0309

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

المرشحون الأربعة أمام الصناديق| السيسي يصوت من مصر الجديدة.. زهران بالوشاح الفلسطيني.. يمامة يحيي الناخبين.. وعمر: “الكل لازم ينتخب”

شوبير يكشف عن مفاجأة في مصير موديست مع الأهلي

هذا السبب يمنع انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك.. تعرف عليه

ترشيحاتنا

لافروف عن المفاوضات مع أوكرانيا: اسألوا زيلينسكي

انتخابات الرئاسة 2024.. النائب محمد أبو العينين يتفقد لجان الدقي | صور

مش هنلاقي زيه .. مسن أسواني علي كرسي متحرك ينتخب السيسي| شاهد

المتحدث باسم الكنيسة لـ صدى البلد: المشهد الانتخابي يعبر عن وعى المصريين

الحكومة تعتزم تحرير سوق الغاز الطبيعي.. ماذا يعني القرار وأهميته للقطاع الخاص؟

بُناة الجمهورية الجديدة.. حشود كبيرة بلجان العاصمة الإدارية الجديدة فى الانتخابات الرئاسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة ناخبين ومريض يدلي بصوته في الإسعاف ومعتمر يتوجه للجنة بملابس الإحرام.. لقطات من قلب الانتخابات

في عيد ميلادها الـ63.. 10 صور أثارت الجدل للفنانة لوسي

حضور قوي للسيدات والشباب.. لجان حلوان تتزين بأعلام مصر في الانتخابات الرئاسية

بملابس الإحرام.. شاب يدلي بصوته في إحدي اللجان الانتخابية | شاهد

فيديو

حكيم ينشر فيديو جديد وأشرف زكى بالحبر الفسفورى فى الانتخابات الرئاسية

شاهد.. محمد نور وسهر الصايغ وويزو وليلى عزالعرب يشاركون فى الانتخابات الرئاسية

رافعة علم مصر.. مادلين طبر تشارك المصريين فرحة الانتخابات الرئاسية| فيديو

بالفهلوة|مقطع فيديو يثير الجدل بالسعودية لمحاولة إخراج «حجر» من عين مريض دون جراحة..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ