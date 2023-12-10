هل هناك وقف جديد لإطلاق النار بغزة؟..تفاصيل لقاء رئيس الوزراء القطري ونظيره الفلسطيني بالدوحة

التقى الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري اليوم الأحد، ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، وذلك على هامش منتدى الدوحة 2023 المنعقد حاليًا.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل خفض التصعيد، ووقف إطلاق النار.

وأكد وزير الخارجية القطري أن بلاده ملتزمة مع شركائها في الوساطة باستمرار الجهود من أجل العودة إلى التهدئة.

وأضاف أن الوساطة ستستمر وصولًا إلى وقف دائم لإطلاق النار، مشددًا على أن استمرار القصف على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة يعقد جهود الوساطة، ويفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.