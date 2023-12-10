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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أحمد الجندي بطل الخماسي
أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث يدلي بصوته في الانتخابات

حرص أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث الأولمبي وصاحب فضية أولمبياد طوكيو 2020 على الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 .


وأدلى الجندي بصوته صباح اليوم الأحد ودعا جميع الرياضيين على المشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم في الأجواء الديمقراطية التي تعيشها البلاد.


كما حرص أعضاء اتحاد الخماسي وأعضاء الجهاز الفني والإداري للمنتخب على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.


ويتوافد المواطنون على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول بانتخابات الرئاسة 2024 حيث تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً ويتواصل التصويت لمدة ثلاثة أيام هي الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.


وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، في وقت سابق عن اتاحة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات باستخدام الرقم القومي للناخب وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت خلال انتخابات الرئاسة 2024.


كما وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات إمكانية الاستعلام عن لجان الوافدين الفرعية للتصويت في الانتخابات الرئاسية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات.

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